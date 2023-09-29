Генменеджер «Трактора»: «У Гатиятулина есть кредит доверия, вместе пытаемся работать над ошибками. Еще рано делать выводы по качеству игры и результатам»

Теги Трактор травмы Алексей Волков КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Генменеджер «Трактора» оценил выступление команды по итогам выездной серии.

Челябинцы проиграли три из четырех матчей. Клуб занимает седьмое место в таблице Востока.

– Сейчас еще рано делать выводы по качеству игры и результатам, но могу отметить сплоченность и заряженность команды, которая в каждой игре выкладывается по максимуму.

Но недобор очков и травмы игроков, по причине чего приходится находить новые сочетания и пятерки, считаю негативными факторами на данный момент. Их мы анализируем ежедневно.

– Есть ли у главного тренера Анвара Гатиятулина кредит доверия?

– У главного тренера есть кредит доверия, и мы вместе пытаемся вести работу над ошибками, а также анализировать, в каких моментах мы можем улучшить игру и ситуацию в целом, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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5 комментариев

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Ноу криминалити
Жаль в ВХЛ нельзя вылететь, может тогда бы татарина выперли
+5
0
+5
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Сидни Кросби 2
Ну тогда вместе должны уходить.
+2
0
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R-WRashid
Это... Это печально...
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0
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Огюст
За кредиты нужно платить и в данной ситуации победами своей команды Трактор !
0
0
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Огюст
Ответ Ноу криминалити
Жаль в ВХЛ нельзя вылететь, может тогда бы татарина выперли
Согласен с вами - последние команды на Востоке и Западе должны по окончанию сезона вылетать -это бы только подстегнуло многих руководителей и игроков !
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