Тимофей Давыдов про 13 воспитанников в «Авангарде»: «Что-то пошло не по плану. В КХЛ много воспитанников – не получилось собрать в команде»

Тимофей Давыдов поделился эмоциями о переходе из «Авангарда» в «Северсталь».

– Можешь вспомнить свои первые эмоции, когда узнал о переходе из родного «Авангарда» в « »?

– Я был рад не уходу из « », а приходу в «Северсталь». Конечно, это было для меня неожиданностью.

Все-таки я всю жизнь играл в Омске, поэтому даже не было мыслей о том, что могу куда-то уехать. Еще я рефлексировал по поводу родителей и их реакции на мой отъезд.

После новости о моем обмене мне позвонил тренер. Я понимал, что переход в «Северсталь» пойдет мне только на пользу. Я рад, что оказался в Череповце, – здесь мне доверяют.

– Александр Крылов несколько лет назад озвучил стратегию развития «Авангарда», в которую входили 13 омских воспитанников в первой команде к сезону-2023/2024. Как ты считаешь, почему не получилось?

– Могу уклониться от ответа и сказать, что я некомпетентен, чтобы это разбирать, но мне кажется, просто что-то пошло не по плану.

Я отталкиваюсь от своей игры и не могу говорить за весь клуб, почему у них сейчас не играют 13 воспитанников.

В принципе в КХЛ выступает много омских воспитанников. Просто у «Авангарда» не получилось собрать их в своей команде.

– Уровень доверия молодым в «Авангарде» не соответствовал таким масштабным целям?

– Нет, молодым все равно доверяли и давали шанс.

Многие из молодых ребят, привлекающихся к тренировкам первой команды, в итоге сыграли за «Авангард» хотя бы несколько матчей, им давали понять, что такое .

«Авангард» – это топ-клуб с очень высокими задачами. В связи с этим тяжело сразу начать доверять молодым. Я вижу, что в «Северстали» очень доверяют молодым, могу отталкиваться от этого.

Точный ответ на этот вопрос смогу дать только через несколько лет. Думаю, лучший комментарий по этому поводу даст сам тренер.

Меня как игрока может как-то задевать эта ситуация, но у тренера совершенно другие мысли, которые порой могут не сходиться с тем, что думает хоккеист.

Но это не означает, что кто-то прав, а кто-то – нет. У всех разные задачи, которые сходятся только в одном: побеждать. А методы и пути у каждого свои,- сказал защитник «Северстали» Тимофей Давыдов.