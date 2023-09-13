«Сочи» показал выход Мичкова на первую тренировку после прибытия из СКА: «Уже ждете вечера? 😏»

«Сочи» показал выход Матвея Мичкова на первую тренировку после прибытия из СКА.

18-летний форвард перешел в команду на правах аренды до конца сезона.

Он уже выступал за южан в прошлом сезоне и набрал 20 (9+11) очков в 27 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« на льду с «леопардами»🔥 ...Уже ждете вечера?😏» – говорится в телеграм-канале сочинцев.

Сегодня « » сыграет на выезде с «Северсталью».

Мичков второй раз ушел в аренду из СКА: почему Ротенберг ему не доверяет?