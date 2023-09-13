«Сочи» показал выход Мичкова на первую тренировку после прибытия из СКА: «Уже ждете вечера? 😏»

Теги КХЛ Сочи соцсети Матвей Мичков Хоккей

«Сочи» показал выход Матвея Мичкова на первую тренировку после прибытия из СКА.

18-летний форвард перешел в команду на правах аренды до конца сезона. 

Он уже выступал за южан в прошлом сезоне и набрал 20 (9+11) очков в 27 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«Матвей Мичков на льду с «леопардами»🔥 ...Уже ждете вечера?😏» – говорится в телеграм-канале сочинцев. 

Сегодня «Сочи» сыграет на выезде с «Северсталью». 

Мичков второй раз ушел в аренду из СКА: почему Ротенберг ему не доверяет?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧакЧак
дай жару Матвей ! чтоб тРЕНЕР локти кусал !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BlackHen
Хороший переход, получит игровое время. Клубы равные, соседи по турнирной таблице.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bratsk Bruins
Может его уже в Филадельфию отпустить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Чуть заиграет опять дёрнут обратно в Питер 😁там они всем летят а то жестко, так что фарм клуб не радуйтесь долго
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оскар Муравьёв
Такой коротышка Матвей... Похоже больше не растет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий