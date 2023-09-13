«Сочи» показал выход Мичкова на первую тренировку после прибытия из СКА: «Уже ждете вечера? 😏»
«Сочи» показал выход Матвея Мичкова на первую тренировку после прибытия из СКА.
18-летний форвард перешел в команду на правах аренды до конца сезона.
Он уже выступал за южан в прошлом сезоне и набрал 20 (9+11) очков в 27 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Матвей Мичков на льду с «леопардами»🔥 ...Уже ждете вечера?😏» – говорится в телеграм-канале сочинцев.
Сегодня «Сочи» сыграет на выезде с «Северсталью».
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