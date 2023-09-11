Райан Меркли о том, отговаривали ли его от переезда в Россию: «Мои друзья и семья здесь не были, поэтому их мнение вряд ли объективное. КХЛ – одна из лучших лиг мира»

Райан Меркли рассказал, почему решил продолжить карьеру в КХЛ.

– Летом у вас закончился контракт с «Колорадо». Какие были варианты продолжения карьеры?

– Вариантов было несколько. Предложение «Куньлуня» показалось самым интересным. Посчитал, что КХЛ – одна из лучших лиг мира. Почему бы здесь не поиграть? В «Куньлуне» большое количество североамериканцев, получается такой переходный период.

– Знакомые не отговаривали от переезда в Россию?

– Я знал ребят, которые здесь играют. Мои друзья и моя семья не были в России, поэтому их мнение, какое бы оно ни было, вряд ли объективное. Поэтому я решил, что сам поеду и узнаю, каково здесь.

– В год драфта вы считались невероятно перспективным. Понимаете, почему не удалось заиграть в НХЛ? Что пошло не так?

– Ха-ха, если бы я знал ответ на этот вопрос, то играл бы сейчас в НХЛ, – сказал защитник «Куньлуня» Райан Меркли.

Канадец был выбран «Сан-Хосе» в первом раунде драфта НХЛ-2018 под общим 21-м номером. В августе он перешел в китайский клуб Фонбет Чемпионата КХЛ.