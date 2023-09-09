Дмитрий Сычев: «Ларионову нравится игра «Ливерпуля» в лучшие годы с Клоппом. Его видение хоккея схоже с тем, что мы видим в АПЛ»

Дмитрий Сычев заявил, что Игорю Ларионову нравится игра «Ливерпуля».

Бывший нападающий сборной России по футболу прошел стажировку у главного тренера « ».

– Недавно вы проходили стажировку в хоккейном нижегородском «Торпедо». Почему именно в хоккейном клубе и почему именно в Нижнем?

– Как вы знаете, в хоккей я играю. А мои друзья построили комплекс «Море спорта» под Нижним Новгородом. Там много команд по разным видам спорта проводят сборы. Одна из лучших спортивных баз, которые я видел.

Когда узнал, что там на сборах будет хоккейное «Торпедо», попросил разрешения посмотреть сборы.

В итоге 10 дней жил на базе, ходил на каждую тренировку. И сам потренировался параллельно.

– Вместе с командой?

– Ну, нет. В зале. Хотя Игорь Николаевич сказал мне выходить и поработать вместе с командой над катанием.

Но я решил, что не буду смешить народ. А вот в выходной сыграл в дыр-дыр против тренеров «Торпедо» – Ларионова, Васильева, Занковца…

– И как?

– Космический уровень. Все передачи друг другу – не глядя. Счастье – выйти на лед с такими мастерами.

Мы пыжились, а они играли в удовольствие с поднятой головой в пасик, с открываниями. Иногда давали нам почувствовать, что и мы что-то можем. Но потом спокойно обыгрывали нас.

– Про футбол с Ларионовым тоже говорили?

– Он большой поклонник английского футбола. Следит за всем, в нюансах разбирается.

– Почему Ларионову импонирует именно именно АПЛ?

– Его видение хоккея схоже с тем, что мы зачастую видим в матчах английской лиги. Постоянная агрессия, игра в атаку, отбор, отсутствие пауз.

Ларионову нравится игра «Ливерпуля», которую команда показывала в лучшие годы с Клоппом, – сказал Дмитрий Сычев.

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