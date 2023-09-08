Гребенкин после дубля в игре с «Динамо»: «Забил – это моя работа. Я от себя ожидаю больше, как и от меня ждут. Надо к стабильности приходить»

Теги Металлург Мг КХЛ Динамо Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин высказался о дубле в матче с «Динамо».

20-летний форвард забросил свои первые шайбы в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Металлург» в игре против московского клуба (5:3). 

– Какие эмоции от первой шайбы в КХЛ за родной клуб? Еще и дубль!

– Команда хорошо сыграла. Играли друг за друга. Бьемся, копаем, побеждаем – это больше всего радует. А то, что забил – это моя работа, ничего такого. Конечно, приятно, но ничего особенного.

Надо приходить к стабильности, потому что я от себя ожидаю больше, как и от меня ждут большего. Много моментов в каждом матче создается, с реализацией пока не очень все хорошо. Но работаем над этим, я в том числе. Думаю, придем к стабильности все вместе.

– Слышали ли поддержку московского фан-клуба и что она для вас значит?

– В конце матча было очень приятно слышать, как вся арена скандировала «Металлург», «Металлург». Была домашняя атмосфера, это очень приятно и радует, что в Москве за нас болеют, что наши болельщики здесь есть. Спасибо им!

– Ты сыграл в 1000-м матче «Металлурга» на выезде. Что для тебя значит эта цифра?

– Я всю жизнь тренировался, работал, чтобы проводить матчи за эту команду, клуб. И мне очень приятно находиться здесь и побеждать, тем более, когда такая дата. Все классно, движемся дальше! – сказал Гребенкин

1 комментарий

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Семен Бабцов
Молодец! Очень приятно за игрой Магнитки наблюдать. Разин своим умением работать с молодыми прибавляет азарта. Так держать!
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