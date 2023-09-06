Хабибулин о лучшем вратаре в мире: «Василевский – талант, природа. Он большой, но двигается так, словно на 20 см ниже. Тяжело ему что-то противопоставить»

Теги Торпедо Тампа-Бэй Николай Хабибулин НХЛ КХЛ Андрей Василевский Хоккей

Николай Хабибулин считает Андрея Василевского лучшим вратарем в мире.

 – Лучший голкипер в мире на сегодняшний день…

– Я ставлю на Василевского. Прошлый сезон у его «Тампы» скомканным получился, но, думаю, это из-за того, что они три сезона подряд играли в финалах и немного поднаелись.

Василевский – талант, природа. Он большой, но при своих габаритах двигается так, словно на 20 см ниже. Тяжело ему что-то противопоставить, – сказал тренер вратарей «Торпедо» и бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ.

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1 комментарий

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Andr1971
Супер вратарь!
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