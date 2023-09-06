Хабибулин о лучшем вратаре в мире: «Василевский – талант, природа. Он большой, но двигается так, словно на 20 см ниже. Тяжело ему что-то противопоставить»

Николай Хабибулин считает Андрея Василевского лучшим вратарем в мире.

– Лучший голкипер в мире на сегодняшний день…

– Я ставлю на Василевского. Прошлый сезон у его « » скомканным получился, но, думаю, это из-за того, что они три сезона подряд играли в финалах и немного поднаелись.

– талант, природа. Он большой, но при своих габаритах двигается так, словно на 20 см ниже. Тяжело ему что-то противопоставить, – сказал тренер вратарей « » и бывший вратарь сборной России и клубов .