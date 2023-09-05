Гендиректор «Лады» о Мыскиной как президенте клуба: «Решение принимается наверху. Мы были бы рады, она знает всю кухню»

Гендиректор «Лады» поддержал возможное назначение Анастасии Мыскиной президентом.

Бывшая теннисистка входит в наблюдательный совет тольяттинского клуба.

«Пока ничего не могу сказать по сути, решение принимается наверху. Завтра меня приглашают в министерство спорта, где, судя по всему, получу поручение о юридическом оформлении назначения, если Анастасия Андреевна примет предложение.

Могу лишь отметить, что мы были бы рады этому назначению. Она на протяжении четырех лет является членом наблюдательного совета клуба, принимает активное участие во всех вопросах в рамках его компетенции.

Это коллегиальный орган, который согласовывает все сделки, имеет полномочия вплоть до увольнения руководства. Так что она знает всю внутреннюю кухню, человек далеко не новый, находится с нами на одной волне», – сказал Александр Чеботарев.

Мыскина станет президентом «Лады». Чемпионка «Ролан Гаррос»-2004 входит в наблюдательный совет клуба