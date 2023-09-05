Гендиректор «Лады» о Мыскиной как президенте клуба: «Решение принимается наверху. Мы были бы рады, она знает всю кухню»

Теги Лада Анастасия Мыскина WTA Александр Чеботарев КХЛ Р-Спорт Хоккей

Гендиректор «Лады» поддержал возможное назначение Анастасии Мыскиной президентом.

Бывшая теннисистка входит в наблюдательный совет тольяттинского клуба. 

«Пока ничего не могу сказать по сути, решение принимается наверху. Завтра меня приглашают в министерство спорта, где, судя по всему, получу поручение о юридическом оформлении назначения, если Анастасия Андреевна примет предложение.

Могу лишь отметить, что мы были бы рады этому назначению. Она на протяжении четырех лет является членом наблюдательного совета клуба, принимает активное участие во всех вопросах в рамках его компетенции.

Это коллегиальный орган, который согласовывает все сделки, имеет полномочия вплоть до увольнения руководства. Так что она знает всю внутреннюю кухню, человек далеко не новый, находится с нами на одной волне», – сказал Александр Чеботарев.

Мыскина станет президентом «Лады». Чемпионка «Ролан Гаррос»-2004 входит в наблюдательный совет клуба

19 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Интересно, это только в России человек может руководить организацией или чем-то ещё, будучи далёким человеком от деятельности этой организации? Как может бывшая теннисистка, капитан женской сборной в кубке БДК, которую на ютубе видишь чаще, управлять хоккейным клубом?
+14
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Вячеслав Котов
Ответ Алексей Иванов
Какую кухню?
на кухне наверно будет работать
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Алексей Иванов
Ответ Санитар-волк
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Человек всю жизнь тренировался, управленческих и бизнес навыков нет. То что ваша подруга она, не надо её сватать
+12
-3
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Максим Седов
Видимо у Мыскиной хороший папик:)))
+10
-1
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Сергей Гирин
Каждая кухарка сможет управлять хоккейным клубом
+5
0
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Алексей Иванов
Какую кухню?
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Михаил Опякин
Можно мне? Я много не сворую
+3
0
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sd4fmwrvz8
Понятно же ее назначили в Питере че тут говорить , как скажут так и будет
+2
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Санитар-волк
Чем наша лига отличается от нормальной, так это тем, что решение по руководству КЛУБА принимается не в самом клубе, и даже не в лиге, а "наверху".
+1
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Aryna Lapko
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Интересно, это только в России человек может руководить организацией или чем-то ещё, будучи далёким человеком от деятельности этой организации? Как может бывшая теннисистка, капитан женской сборной в кубке БДК, которую на ютубе видишь чаще, управлять хоккейным клубом?
не только) вот еще один член совета директоров) https://www.sports.ru/tennis/1051591118.html
+1
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продавец-пипец
Ответ Санитар-волк
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В чем она умница???Не подскажешь?Не в хоккейном ли бизнесе???
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Ебздрогыч
В контексте Мыскиной фраза "она знает всю кухню" звучит двояко. На месте феминисток я бы оскорбился
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Деревянная рука
Так на кухне и пускай рулит
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Цзю Константина
я поесть вот люблю, готов стать министром пищевой промышленности
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FaithDevotion
теннисистка и мужской хоккей. Фигли тут общего, я вообще не в зуб ногой
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gennah
Ответ Aryna Lapko
не только) вот еще один член совета директоров) https://www.sports.ru/tennis/1051591118.html
Причём тут хотя бы кухня, а там просто гендерно-этническое разнообразие
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Stepan Alexandrovich
Ответ Михаил Опякин
Можно мне? Я много не сворую
Обещаешь?
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