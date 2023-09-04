«Сочи» подписал пробный контракт с голкипером Богдановым. В межсезонье СКА обменял игрока в «Ладу»
Никита Богданов перешел в «Сочи» из «Лады».
28-летний голкипер подписал пробное соглашение с клубом.
В межсезонье СКА совершил обмен с «Ладой», в результате которого в тольяттинский клуб перешли девять хоккеистов, среди который был Богданов.
31 августа «Лада» объявила о расторжении договора с вратарем по обоюдному согласию.
В прошлом сезоне Никита Богданов выступал за «СКА-Неву» в ВХЛ. Вратарь провел 28 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 91,5% бросков.
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