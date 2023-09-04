«Сочи» подписал пробный контракт с голкипером Богдановым. В межсезонье СКА обменял игрока в «Ладу»

Теги Лада СКА переходы КХЛ Сочи Никита Богданов Хоккей

Никита Богданов перешел в «Сочи» из «Лады».

28-летний голкипер подписал пробное соглашение с клубом.

В межсезонье СКА совершил обмен с «Ладой», в результате которого в тольяттинский клуб перешли девять хоккеистов, среди который был Богданов.

31 августа «Лада» объявила о расторжении договора с вратарем по обоюдному согласию.

В прошлом сезоне Никита Богданов выступал за «СКА-Неву» в ВХЛ. Вратарь провел 28 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 91,5% бросков.

3 комментария

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rinat_rin
Не вижу логики в действиях руководителей Сочи: отдали 20-летнего А.Плешкова (самого надежного и перспективного вратаря в прошлом сезоне) - для того, чтобы взять 28-летнего Богданова! В итоге у Сочи на воротах три одинаково нестабильных и ненадежных игрока. Будут соревноваться между собой: кто больше пропустит.
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Михаил Никитов
Ну это явно агентская протекция, парень то и вхл очень нестабильно играл
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Nikolay_exp
не обменял а скинул в Фарм
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