«Сочи» подписал пробный контракт с голкипером Богдановым. В межсезонье СКА обменял игрока в «Ладу»

Никита Богданов перешел в «Сочи» из «Лады».

28-летний голкипер подписал пробное соглашение с клубом.

В межсезонье СКА совершил обмен с «Ладой», в результате которого в тольяттинский клуб перешли девять хоккеистов, среди который был Богданов.

31 августа « » объявила о расторжении договора с вратарем по обоюдному согласию.

В прошлом сезоне выступал за «СКА-Неву» в ВХЛ. Вратарь провел 28 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 91,5% бросков.