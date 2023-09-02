Форвард «Ак Барса» Кателевский о 5:2 с ЦСКА: «Серьезно готовились, нужно было отдать должок. Матч с хорошим накалом»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Открытия Дмитрий Кателевский Хоккей

Дмитрий Кателевский оценил победу «Ак Барса» над ЦСКА (5:2) в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Как настраивались на этот матч? Хотели взять реванш у ЦСКА?

– Хорошая игра, продолжение финала. Серьезно готовились, нужно было отдать должок. Матч с хорошим накалом, рады, что довели его до победы.

– Показалось, что «Ак Барс» сегодня делал акцент на контратаках, отдал сопернику шайбу?

– Мы всегда стараемся играть первым номером, придерживались рисунка, данного тренерским штабом. Выполняли установку тренера.

– «Ак Барс» почти всю предсезонку провел основным составом – это как-то сказывается?

– Мы хорошо отдохнули после сезона, отлично подготовились и функционально, и эмоционально. Хорошо подошли к сезону и готовы продолжать начатый путь. Ноги легкие.

– Сегодня было много стычек на льду. Связано с тем, что хотели отдать должок?

– Нет, это обычные игровые моменты. Всегда выходим заряженными, – сказал нападающий «Ак Барса».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий