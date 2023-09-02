Форвард «Ак Барса» Кателевский о 5:2 с ЦСКА: «Серьезно готовились, нужно было отдать должок. Матч с хорошим накалом»
Дмитрий Кателевский оценил победу «Ак Барса» над ЦСКА (5:2) в Фонбет чемпионате КХЛ.
– Как настраивались на этот матч? Хотели взять реванш у ЦСКА?
– Хорошая игра, продолжение финала. Серьезно готовились, нужно было отдать должок. Матч с хорошим накалом, рады, что довели его до победы.
– Показалось, что «Ак Барс» сегодня делал акцент на контратаках, отдал сопернику шайбу?
– Мы всегда стараемся играть первым номером, придерживались рисунка, данного тренерским штабом. Выполняли установку тренера.
– «Ак Барс» почти всю предсезонку провел основным составом – это как-то сказывается?
– Мы хорошо отдохнули после сезона, отлично подготовились и функционально, и эмоционально. Хорошо подошли к сезону и готовы продолжать начатый путь. Ноги легкие.
– Сегодня было много стычек на льду. Связано с тем, что хотели отдать должок?
– Нет, это обычные игровые моменты. Всегда выходим заряженными, – сказал нападающий «Ак Барса».
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