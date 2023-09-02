Форвард «Ак Барса» Дыняк о стычках с игроками ЦСКА: «Это эмоции, матч за Кубок Открытия, все хотели победить»

Никита Дыняк оценил победу «Ак Барса» над ЦСКА (5:2) в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Расскажите о своей шайбе.

– Закрыли соперника в его зоне, Лука [Лукоянов] нашел меня сверху, я бросил – попал.

– Наигранная ситуация для вашего звена?

– Импровизировали.

– Галимов получил повреждение, а вы довольно много матчей провели в одной тройке. Не хватает его?

– Мы ждем выздоровления Артема, он хороший игрок.

– Готовы весь сезон играть по системе Билялетдинова?

– Если эта тактика приносит плоды, то почему нет?

– Сегодня было много стычек на льду между игроками.

– Это эмоции, матч за , все хотели победить. Если есть удаления, значит, мы выйдем и отстоим меньшинство.

– Обращали внимание на разговоры вокруг Федотова?

– Нет. Мы выходим и делаем свое дело. Мы готовились к ответственному матчу, никаких разговоров не было.

– По действиям Федотова чувствовалось, что он долго не играл?

– Меня больше заботит моя игра, я не смотрю на чужого вратаря.

– Матч был восьмой игрой финала?

– Финал был давно, надо его забыть и идти дальше, – сказал нападающий « ».