Форвард «Ак Барса» Дыняк о стычках с игроками ЦСКА: «Это эмоции, матч за Кубок Открытия, все хотели победить»
Никита Дыняк оценил победу «Ак Барса» над ЦСКА (5:2) в Фонбет чемпионате КХЛ.
– Расскажите о своей шайбе.
– Закрыли соперника в его зоне, Лука [Лукоянов] нашел меня сверху, я бросил – попал.
– Наигранная ситуация для вашего звена?
– Импровизировали.
– Галимов получил повреждение, а вы довольно много матчей провели в одной тройке. Не хватает его?
– Мы ждем выздоровления Артема, он хороший игрок.
– Готовы весь сезон играть по системе Билялетдинова?
– Если эта тактика приносит плоды, то почему нет?
– Сегодня было много стычек на льду между игроками.
– Это эмоции, матч за Кубок Открытия, все хотели победить. Если есть удаления, значит, мы выйдем и отстоим меньшинство.
– Обращали внимание на разговоры вокруг Федотова?
– Нет. Мы выходим и делаем свое дело. Мы готовились к ответственному матчу, никаких разговоров не было.
– По действиям Федотова чувствовалось, что он долго не играл?
– Меня больше заботит моя игра, я не смотрю на чужого вратаря.
– Матч был восьмой игрой финала?
– Финал был давно, надо его забыть и идти дальше, – сказал нападающий «Ак Барса».
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