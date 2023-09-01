Бабушка самого ценного игрока ЧМ-2023 Шилова не сдала экзамен по латышскому языку. Это нужно гражданам России для продления ВНЖ в Латвии

Теги Ванкувер НХЛ Сборная Латвии по хоккею Артур Шилов Хоккей

Бабушка хоккеиста Артура Шилова не сдала экзамен по латышскому языку.

Бабушка вратаря сборной Латвии по хоккею Артура Шилова не сдала экзамен по латышскому языку на категорию A2, необходимую для продления разрешения на жительство в стране.

«Да, Ирина воспитала Артура Шилова – мощного вратаря латвийской хоккейной сборной, благодаря выступлению которого наша команда завоевала историческую бронзу в этом году.

И да, Ирина – гражданка России. Которая большую часть жизни провела в Латвии, однажды влюбившись и выйдя замуж за гражданина этой страны.

Вратарь вашей сборной стал таким выдающимся спортсменом, в том числе благодаря российской пенсии, которую его бабушка тратила на тренировочные сборы и хоккейную экипировку», – написала активистка Ольга Петкевич, сообщившая о ситуации с бабушкой Шилова.

По действующему закону, граждане России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, для продления постоянного вида на жительство должны сдать языковой экзамен, чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС. Экзамен нужно сдать на уровень А2 и выше.

Шилов – самый ценный игрок и лучший голкипер ЧМ-2023, на котором сборная Латвии заняла третье место.

101 комментарий

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Аморалинни
Ответ Sobachkin
Все хотят жить в другой стране, но неиучить её язык.... За столько лет он должен врезаться в мозг
А зачем учить латышский язык, когда там все понимают, а наверное и большинство предпочитает, русский?))
Ах да, чтобы борец с режимом и любитель дудя, смог побороться с режимом на спортсе))
+60
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Strannix
Очень хоккейная новость))
+27
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antineutrino
Ответ Maturmalai
А что, такой сложный экзамен? Что такое А2?
это уровень знания языка (от начального до уровня носителя: А1, А2, B1, B2, C1, С2).
Уровень А2— второй уровень знания языка в Общеевропейской системе CEFR, системе определения различных языковых уровней, составленной Советом Европы.
В повседневной речи этот уровень можно назвать базовым. Согласно официальным инструкциям CEFR, учащийся, владеющий языком на уровне А2:
- Может понимать предложения и часто используемые выражения, связанные с основными сферами жизни, к которым имеет непосредственное отношение (например, базовая информация и семье, о покупках, географии, занятости).
- Может осуществлять коммуникацию в пределах простых и ежедневных задач, требующих простого и прямого обмена информацией на знакомые или бытовые темы.
- Может в несложных выражениях описать отдельные аспекты своего прошлого, настоящего, а также вопросы, касающиеся областей, с которыми, он, она непосредственно взаимодействует.
+20
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Aleksandr Danilov
Ничего не имею против, но два момента: судя по всему она в Латвии уже ни один десяток лет (как можно не выучить язык?). Не сдача экзамена значит что на следующий год его можно пересдать и её не выселяют
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Башмак Нирванов
Новость - чистый наброс.
1. Жить в стране десятки лет и не знать ее язык - такое себе... и подчеркивает, что русским а Латвии более чем комфортно.
2. "Умники" брали гражданство РФ для получения двух пенсий. Теперь наступила расплата за такой выбор.
3. Новости нет совсем, т.к. это просто один подход. Значит пойдет на второй. Может и на третий.
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"Kuzya"
Ответ Аморалинни
А зачем учить латышский язык, когда там все понимают, а наверное и большинство предпочитает, русский?)) Ах да, чтобы борец с режимом и любитель дудя, смог побороться с режимом на спортсе))
Ну потому что другая страна, законы обязввают язык на базовом уровне знать. Странно такое тут писать, а потом у таджиков и узбеков требовать знания языка
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titov-and-trubach
Ответ VictorVallecano
Это базовый уровень владения. Стыдно не знать язык страны, в которой ты живешь столько лет, на таком низком уровне.
Смотря где она живет. Если в русскоязычном городе типа Юрмалы, то это и неудивительно. + возраст.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Учить язык,страны проживания, конечно надо, но ,по собственному опыту говорю, после полтоса , чужой язык, могут выучить единицы. Господа умники.
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Alex Kvjatkovsky
Ответ tabsharashur8
Для какого нибудь немца, поляка и уж не дай бог американца сиё правило сомневаюсь что действует в Латвии. Только в отношении Русских применяется.
Совершенно не правы ) этот бред про русофобию, что вам льют в уши всякие Соловьевы, абсолютно не имеет ничего общего с правдой. Я вот по национальности русский, у меня это прописано в паспорте, язык знаю, никто никогда в жизни меня не притеснял ) государство заплатило за мое очень дорогое обучение, живу, плачу налоги. Никто тут русских не гоняет, закон один для всех. Сейчас много студентов и выходцев из всяких Индий, Шри Ланка и т.д. - они курьерами в основном работают - с них также просят сдать латышский на базовый уровень и они это делают. Потому что им надо. У вас Соловьев орет, что мы из Прибалтики ракетами стреляем )) да у нас тут этих ракет никогда в жизни никто не видел со времен совка ))) мы вообще крайне мирно и спокойно все живем и просто хотим, чтобы нас не трогали
+14
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vulturecrow
Ответ Павел павел
ооооо. а товарищи с Центральной Азии очень даже смотрю язык учат пребывая тут. у меня друг работает в ресторане су-шефом. так он с поварами которые в основном оттудв. с переводчиком разговаривает(ну тоесть с парнем который понимает русский язык) так что давай те не будем хорошо??
двойные стандарты и обвинение всех вокруг в двойных стандартах.
возмущаются, когда гости из соседних республик не знают язык, ешё и российский паспорт получают. при этом латышы упоротые. ога-угу. глубинный народ.
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Павел павел
Ответ Asl Ali
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ооооо. а товарищи с Центральной Азии очень даже смотрю язык учат пребывая тут. у меня друг работает в ресторане су-шефом. так он с поварами которые в основном оттудв. с переводчиком разговаривает(ну тоесть с парнем который понимает русский язык) так что давай те не будем хорошо??
+12
-5
+7
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rabbitd12345
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Учить язык,страны проживания, конечно надо, но ,по собственному опыту говорю, после полтоса , чужой язык, могут выучить единицы. Господа умники.
Во-первых, в новости указано, что она "большую часть жизни" там живёт.
Во-вторых, уровень а2 - это не выучить язык, а знать минимум, чтобы уметь элементарно разъясниться в элементарных вещах.
В-третьих, выучить язык и сдать экзамен - это 2 разные вещи. Всегда есть курсы по спец подготовке именно для сдачи экзамена.

В целом, все эти жалобы высасаны из пальца.
+8
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+5
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VictorVallecano
Ответ Maturmalai
А что, такой сложный экзамен? Что такое А2?
Это базовый уровень владения. Стыдно не знать язык страны, в которой ты живешь столько лет, на таком низком уровне.
+29
-25
+4
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StHappyOne
Ответ Demitsuri
Ещё раз о том, как прибалты умеют быть благодарными 😉
кому и за что они должны быть благодарными?
+5
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Башмак Нирванов
Ответ Любитель побеждать
Ок. Почему экзамен по-латышскому должны сдавать только русские?
Это ещё почему?
В Законе ни слова про национальности. Это нужно для продления вида на жительство.
Кстати, многочисленные индусы и индонезийцы, приехавшие на заработки, уже лопочут по латышски лучше многих русских, проживших десятилетия. Имперское сознание - страшное зло. И погубит страну - носителя.
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goducks
Ей, кстати, 65 лет, то есть на момент развала СССР ей было 34 года
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_abc_
Ответ Sobachkin
Все хотят жить в другой стране, но неиучить её язык.... За столько лет он должен врезаться в мозг
Расскажи это китайцам в Австралии или мексиканцам в США.
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Splin
И что мешало выучить, кроме нежелания. Так что винить можно лишь себя
+3
-1
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Sobachkin
Ответ Kurri
Латыши совсем там упоролись 🤡
Ну да лучше как Марио Фернандес
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Sobachkin
Ответ Любитель побеждать
Клоун, это ущемление прав населения по национальному признаку! Почему живущим в Латвии англичанам не надо обязательный экзамен по латышскому?
надо. если они хотят ВНЖ
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ральф шумахер
Ответ Аморалинни
А зачем учить латышский язык, когда там все понимают, а наверное и большинство предпочитает, русский?)) Ах да, чтобы борец с режимом и любитель дудя, смог побороться с режимом на спортсе))
Даже в Армении, или там Грузии молодежь уже, зачастую, говорит, кроме своего - на английском. В Прибалтике, в основном - только дети мигрантов и старшее поколение, которым на нем говорить неприятно.
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belikovda.90
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Ответ Sobachkin
Все хотят жить в другой стране, но неиучить её язык.... За столько лет он должен врезаться в мозг
Ага, ведь в каждой стране только 1 язык и нигде нет нац меньшинств и нет у них никаких прав
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StHappyOne
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Учить язык,страны проживания, конечно надо, но ,по собственному опыту говорю, после полтоса , чужой язык, могут выучить единицы. Господа умники.
На элементари уровень можно выучить хоть в 5, хоть в 80
+3
-1
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Sobachkin
Все хотят жить в другой стране, но неиучить её язык.... За столько лет он должен врезаться в мозг
+23
-21
+2
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Dimash Balatayev
Не думаю что многие граждане РФ за 50 могут сдать тесты, экзамены на хорошо по русскому языку
+7
-6
+1
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