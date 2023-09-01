Бабушка самого ценного игрока ЧМ-2023 Шилова не сдала экзамен по латышскому языку. Это нужно гражданам России для продления ВНЖ в Латвии

Бабушка хоккеиста Артура Шилова не сдала экзамен по латышскому языку.

Бабушка вратаря сборной Латвии по хоккею Артура Шилова не сдала экзамен по латышскому языку на категорию A2, необходимую для продления разрешения на жительство в стране.

«Да, Ирина воспитала Артура Шилова – мощного вратаря латвийской хоккейной сборной, благодаря выступлению которого наша команда завоевала историческую бронзу в этом году.

И да, Ирина – гражданка России. Которая большую часть жизни провела в Латвии, однажды влюбившись и выйдя замуж за гражданина этой страны.

Вратарь вашей сборной стал таким выдающимся спортсменом, в том числе благодаря российской пенсии, которую его бабушка тратила на тренировочные сборы и хоккейную экипировку», – написала активистка Ольга Петкевич, сообщившая о ситуации с бабушкой Шилова.

По действующему закону, граждане России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, для продления постоянного вида на жительство должны сдать языковой экзамен, чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС. Экзамен нужно сдать на уровень А2 и выше.

Шилов – самый ценный игрок и лучший голкипер ЧМ-2023, на котором сборная Латвии заняла третье место.