Бабушка самого ценного игрока ЧМ-2023 Шилова не сдала экзамен по латышскому языку. Это нужно гражданам России для продления ВНЖ в Латвии
Бабушка хоккеиста Артура Шилова не сдала экзамен по латышскому языку.
Бабушка вратаря сборной Латвии по хоккею Артура Шилова не сдала экзамен по латышскому языку на категорию A2, необходимую для продления разрешения на жительство в стране.
«Да, Ирина воспитала Артура Шилова – мощного вратаря латвийской хоккейной сборной, благодаря выступлению которого наша команда завоевала историческую бронзу в этом году.
И да, Ирина – гражданка России. Которая большую часть жизни провела в Латвии, однажды влюбившись и выйдя замуж за гражданина этой страны.
Вратарь вашей сборной стал таким выдающимся спортсменом, в том числе благодаря российской пенсии, которую его бабушка тратила на тренировочные сборы и хоккейную экипировку», – написала активистка Ольга Петкевич, сообщившая о ситуации с бабушкой Шилова.
По действующему закону, граждане России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, для продления постоянного вида на жительство должны сдать языковой экзамен, чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС. Экзамен нужно сдать на уровень А2 и выше.
Шилов – самый ценный игрок и лучший голкипер ЧМ-2023, на котором сборная Латвии заняла третье место.
Ах да, чтобы борец с режимом и любитель дудя, смог побороться с режимом на спортсе))
Уровень А2— второй уровень знания языка в Общеевропейской системе CEFR, системе определения различных языковых уровней, составленной Советом Европы.
В повседневной речи этот уровень можно назвать базовым. Согласно официальным инструкциям CEFR, учащийся, владеющий языком на уровне А2:
- Может понимать предложения и часто используемые выражения, связанные с основными сферами жизни, к которым имеет непосредственное отношение (например, базовая информация и семье, о покупках, географии, занятости).
- Может осуществлять коммуникацию в пределах простых и ежедневных задач, требующих простого и прямого обмена информацией на знакомые или бытовые темы.
- Может в несложных выражениях описать отдельные аспекты своего прошлого, настоящего, а также вопросы, касающиеся областей, с которыми, он, она непосредственно взаимодействует.
1. Жить в стране десятки лет и не знать ее язык - такое себе... и подчеркивает, что русским а Латвии более чем комфортно.
2. "Умники" брали гражданство РФ для получения двух пенсий. Теперь наступила расплата за такой выбор.
3. Новости нет совсем, т.к. это просто один подход. Значит пойдет на второй. Может и на третий.
возмущаются, когда гости из соседних республик не знают язык, ешё и российский паспорт получают. при этом латышы упоротые. ога-угу. глубинный народ.
Во-вторых, уровень а2 - это не выучить язык, а знать минимум, чтобы уметь элементарно разъясниться в элементарных вещах.
В-третьих, выучить язык и сдать экзамен - это 2 разные вещи. Всегда есть курсы по спец подготовке именно для сдачи экзамена.
В целом, все эти жалобы высасаны из пальца.
В Законе ни слова про национальности. Это нужно для продления вида на жительство.
Кстати, многочисленные индусы и индонезийцы, приехавшие на заработки, уже лопочут по латышски лучше многих русских, проживших десятилетия. Имперское сознание - страшное зло. И погубит страну - носителя.