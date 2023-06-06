Где смотреть Динамо – СКА, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 2 сентября
В субботу, 2 сентября, сыграют Динамо и СКА в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «ВТБ-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать официальный сайт КХЛ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо – СКА
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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