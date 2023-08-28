Роман Ротенберг: «Лайпсику другие команды давали в два раза больше денег, но он выбрал культурную столицу, Санкт-Петербург»

Роман Ротенберг объяснил, почему Алекс Гальченюк и Брендан Лайпсик выбрали СКА.

– Здесь надо сказать спасибо самому , который изучил нашу систему игры, смотрел видео, детально изучил тактику команды и понял, что для него СКА – идеальный вариант с точки зрения развития карьеры и прогресса как хоккеиста.

Также у нас культурная столица. Лайпсику, например, другие команды давали в два раза больше денег, но он выбрал культурную столицу, Санкт-Петербург. Супруга Лайпсика – актриса. Она училась актерскому мастерству по методикам Станиславского, любит нашу культуру. Также и у Алекса супруга любит культуру Санкт-Петербурга.

– Правда ли, что у Алекса самый сильный бросок в команде?

– В хоккее очень много компонентов, 700 разных навыков, которые надо мониторить. Конечно, бросок очень нужен, без него не будет гола. А насчет того, у кого самый сильный бросок… Главное – самый точный, а не самый сильный, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.