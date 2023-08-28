Роман Ротенберг: «Лайпсику другие команды давали в два раза больше денег, но он выбрал культурную столицу, Санкт-Петербург»

Теги СКА КХЛ Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Брендан Лайпсик Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг объяснил, почему Алекс Гальченюк и Брендан Лайпсик выбрали СКА.

– Здесь надо сказать спасибо самому Алексу, который изучил нашу систему игры, смотрел видео, детально изучил тактику команды и понял, что для него СКА – идеальный вариант с точки зрения развития карьеры и прогресса как хоккеиста.

Также у нас культурная столица. Лайпсику, например, другие команды давали в два раза больше денег, но он выбрал культурную столицу, Санкт-Петербург. Супруга Лайпсика – актриса. Она училась актерскому мастерству по методикам Станиславского, любит нашу культуру. Также и у Алекса супруга любит культуру Санкт-Петербурга.

– Правда ли, что у Алекса самый сильный бросок в команде?

– В хоккее очень много компонентов, 700 разных навыков, которые надо мониторить. Конечно, бросок очень нужен, без него не будет гола. А насчет того, у кого самый сильный бросок… Главное – самый точный, а не самый сильный, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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17 комментариев

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Max Ivanova
Когда расформируют эту команду.
+13
0
+13
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Александр Василич
"Также у нас культурная столица. "
Конечно, конечно. Слышал совсем недавно, культура так и пёрла))
+10
0
+10
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mitos
С Бардаковым было очень культурно )
+6
0
+6
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Latenight Radio
Начинается новый день
И машины туда-сюда
Ротенбергу ####### не лень
Остальное всё ерунда
+4
0
+4
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Aloha-hawaii
Оо, ребята, все, кто болеет не за СКА, трепещим в ужасе: Гальченюк тоже посмотрел матчи, как и Йозе... Теперь система СКА системно выдаст новую системную серию из 78 систематических побед в системе 68 матчей регулярки...
+3
0
+3
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viktorpavlov70
Я не то, чтобы не доверяю Роме Ротенбергу, но всё же, какие именно команды давали Лайпсику в два раза больше денег. Ну просто любопытно.
+3
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Bartez1986
700 навыков, 800 матчей, айкью тренера - 900...
+3
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Machine Head
Циничная ложь - кредо этого гражданина.
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sd4fmwrvz8
Как же он надоел мягко сказано , он че каждый день вью дает?или это одно большое вью пилят на каждый день
+2
0
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Ловушка Джокушкера
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомнения? (с)😆
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Bartez1986
Ответ viktorpavlov70
Я не то, чтобы не доверяю Роме Ротенбергу, но всё же, какие именно команды давали Лайпсику в два раза больше денег. Ну просто любопытно.
Буран и Челны
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L1berty
Особенно культурная, когда с детьми едешь в пригородной электричке стоя.
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Latenight Radio
фентези по КХЛ будет?
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Einfach Safari
верим?
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Machine Head
Врет , как дышит . 🤡#1
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Stanley_77
выбрал максимально быстрый вариант свалить если что...
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Персональные данные Номер 67327384
Интересно, где будет Брендон доигрывать когда попадет в ресайклд
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