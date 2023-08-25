Федоров о 4:3 с «Амуром»: «Качество льда оставляет желать лучшего, шайба прыгала. Довольны самоотдачей ребят, посмотрели Федотова»

Теги ЦСКА Амур контрольные матчи Сергей Федоров Кубок мэра Москвы КХЛ Дворец спорта Мегаспорт Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров остался недоволен качеством льда на Кубке мэра Москвы.

Московский клуб сегодня во дворце «Мегаспорт» победил «Амур» (4:3 Б) во втором игровом дне.

«Очень хорошо провели вчерашнюю игру, не так много было времени для восстановления.

Качество льда оставляет желать лучшего, на другом покрытии мы бы сэкономили больше сил. Шайба прыгала, на буллитах хотелось бы, чтобы залили лед. Все готовятся к сезону, тут у организаторов не получилось.

При этом мы довольны самоотдачей ребят, будем проверять определенные связки, тройки. Посмотрели Ивана [Федотова] сегодня в двух периодах», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

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1 комментарий

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Bartez1986
Главком ВМФ: мы тоже посмотрели Федотова
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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