Федоров о 4:3 с «Амуром»: «Качество льда оставляет желать лучшего, шайба прыгала. Довольны самоотдачей ребят, посмотрели Федотова»

Сергей Федоров остался недоволен качеством льда на Кубке мэра Москвы.

Московский клуб сегодня во дворце « » победил « » (4:3 Б) во втором игровом дне.

«Очень хорошо провели вчерашнюю игру, не так много было времени для восстановления.

Качество льда оставляет желать лучшего, на другом покрытии мы бы сэкономили больше сил. Шайба прыгала, на буллитах хотелось бы, чтобы залили лед. Все готовятся к сезону, тут у организаторов не получилось.

При этом мы довольны самоотдачей ребят, будем проверять определенные связки, тройки. Посмотрели [Федотова] сегодня в двух периодах», – сказал главный тренер Сергей Федоров.