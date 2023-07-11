«Рейнджерс» доступно 2,3 млн долларов в платежной ведомости после подписания Миллера. У первого номера драфта-2020 Лафреньера нет контракта

«Рейнджерс» имеют больше двух миллионов долларов в своей платежной ведомости.

У команды из Нью-Йорка осталось свободных 2,303 миллиона долларов под потолком зарплат после подписания нового соглашения с защитником К’Андре Миллер (кэпхит – 3,87 млн долларов).

Подписанные контракты с « » имеют 22 хоккеиста – 12 нападающих, 8 защитников и 2 вратаря.

Отсутствуют договоры у и Брэндона Скэнлина (с правом арбитража) – игроки находятся в статусе ограниченно свободных агентов.