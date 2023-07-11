«Рейнджерс» доступно 2,3 млн долларов в платежной ведомости после подписания Миллера. У первого номера драфта-2020 Лафреньера нет контракта

Теги Рейнджерс НХЛ Алексис Лафреньер Брэндон Скэнлин Хоккей

«Рейнджерс» имеют больше двух миллионов долларов в своей платежной ведомости.

У команды из Нью-Йорка осталось свободных 2,303 миллиона долларов под потолком зарплат после подписания нового соглашения с защитником К’Андре Миллер (кэпхит – 3,87 млн долларов).

Подписанные контракты с «Рейнджерс» имеют 22 хоккеиста – 12 нападающих, 8 защитников и 2 вратаря.

Отсутствуют договоры у Алексиса Лафреньера и Брэндона Скэнлина (с правом арбитража) – игроки находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

4 комментария

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Беня_Финитас
можно в Девилз взять ляма за 2.5-3.0 . нам как раз кто-то нужен в 3-е звено . у нас молодёжь прокачивается в отличие от некоторых .
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Mephi027
Так, и что? Обоих подписываем или никого?
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Антон
Ответ ottomann
Так он больше и не наиграл ,если честно. А по-хорошему, Рэндж надо скидывать Трубу и подписывать Кейна и Панарина
По бразильской системе играть? Чёт не очень помогло в плове прошлом.
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