Глава Челябинской области открыл памятник Белоусову у арены «Трактора»: «Надеюсь, это станет импульсом, чтобы наша мечта сбылась и клуб завоевал Кубок Гагарина»

В Челябинске у арены «Трактора» открыли памятник Валерию Белоусову.

В торжественной церемонии принял участие губернатор Челябинской области и президент « » Алексей Текслер.

«Валерий Константинович Белоусов олицетворяет наш хоккейный клуб «Трактор». Он легенда, лидер снайперской гонки челябинской команды, при нем черно-белые завоевали на сегодняшний день самые ценные награды – серебро Кубка Гагарина.

Надеюсь, открытие монумента станет импульсом, чтобы наша мечта сбылась и «Трактор» завоевал главный трофей », – сказал Текслер.

Церемонию также посетил нападающий «Вашингтона» .

«У Валерия Константиновича были интересные тренировки. Он внес большой вклад в развитие хоккея Челябинска. Давайте беречь этот монумент в память о легендарном тренере», – сказал Кузнецов.

В качестве игрока Белоусов выступал за «Трактор» с 1971 по 1982 год. Он забросил 221 шайбу в 418 матчах, став лучшим снайпером в истории челябинского хоккея.

В статусе тренера он неоднократно приводил свои команды к чемпионству («Металлург», «Авангард»). «Трактор» под его руководством показал свой лучший результат в истории, дойдя до финала Кубка Гагарина в 2013 году.

Белоусов ушел из жизни 16 апреля 2015 года. Ему было 66 лет.