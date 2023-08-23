Глава Челябинской области открыл памятник Белоусову у арены «Трактора»: «Надеюсь, это станет импульсом, чтобы наша мечта сбылась и клуб завоевал Кубок Гагарина»

Теги Трактор Валерий Белоусов КХЛ Кубок Гагарина Евгений Кузнецов Политика Алексей Текслер Хоккей

В Челябинске у арены «Трактора» открыли памятник Валерию Белоусову.

В торжественной церемонии принял участие губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер.

«Валерий Константинович Белоусов олицетворяет наш хоккейный клуб «Трактор». Он легенда, лидер снайперской гонки челябинской команды, при нем черно-белые завоевали на сегодняшний день самые ценные награды – серебро Кубка Гагарина.

Надеюсь, открытие монумента станет импульсом, чтобы наша мечта сбылась и «Трактор» завоевал главный трофей КХЛ», – сказал Текслер.

Церемонию также посетил нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

«У Валерия Константиновича были интересные тренировки. Он внес большой вклад в развитие хоккея Челябинска. Давайте беречь этот монумент в память о легендарном тренере», – сказал Кузнецов. 

В качестве игрока Белоусов выступал за «Трактор» с 1971 по 1982 год. Он забросил 221 шайбу в 418 матчах, став лучшим снайпером в истории челябинского хоккея.

В статусе тренера он неоднократно приводил свои команды к чемпионству («Металлург», «Авангард»). «Трактор» под его руководством показал свой лучший результат в истории, дойдя до финала Кубка Гагарина в 2013 году.

Белоусов ушел из жизни 16 апреля 2015 года. Ему было 66 лет.

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2 комментария

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Челяба
Великий хоккеист, Великий тренер, Великий клуб и классный город.
+2
0
+2
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Machine Head
Челябинск хоккейный и великий город - труженик ! Желаю челябинцам исполнения мечты ! Вклад вашего города в развитие отечественного хоккея громаден ! Вы молодцы !
0
0
0
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