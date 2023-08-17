Ковальчук о хоккее в Твери: «Сложно понять, что происходит – вопрос к руководству региона. Там сейчас и с хоккеем, и с футболом какое-то недопонимание»

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Илья Ковальчук рассказал о ситуации с хоккем в Твери.

– Не пора ли запустить «Кови CUP»?

– Но мы же каждый год проводим турнир в Твери. Я это просто не так сильно афиширую, но мы делаем примерно то же самое. Приезжают пацаны, которые занимаются хоккеем – уезжают довольными с подарками.

– Болит душа за тверской хоккей? Уже нет клуба ТХК, хотя школа осталась.

– Конечно. Сложно понять, что происходит. Но это больше вопрос к руководству региона.

Там сейчас и с хоккеем, и с футболом возникает какое-то недопонимание. Будем верить, что все наладится, – сказал олимпийский чемпион.

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9 комментариев

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Aleksey Yashin
"Там сейчас и с хоккеем, и с футболом возникает какое-то недопонимание."

Не только в Твери, и не только с футболом и хоккеем в стране какое-то недопонимание происходит
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+15
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БляхаджинсКарпина
там в Тверской области с много чем непонимание. Там все в тартарары летит. Они даже часть платной трассы до Питера у себя который год проложить не могут.
+11
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Домоседов
Ответ БляхаджинсКарпина
там в Тверской области с много чем непонимание. Там все в тартарары летит. Они даже часть платной трассы до Питера у себя который год проложить не могут.
Ну, по поводу трассы - это все-таки не к ним, трассу федералы строят, на то она и федеральная, а в остальном соглашусь, в городе, где делают трамваи, нет трамвайных маршрутов
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Mistic69
Ответ БляхаджинсКарпина
там в Тверской области с много чем непонимание. Там все в тартарары летит. Они даже часть платной трассы до Питера у себя который год проложить не могут.
Все уже строится. Сам житель Твери
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yalyon
Ответ БляхаджинсКарпина
там в Тверской области с много чем непонимание. Там все в тартарары летит. Они даже часть платной трассы до Питера у себя который год проложить не могут.
согласен, вся область одна большая жопа. Хотя вроде находится всего в 2 часах езды от Москвы
+1
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Alexander Kalaboutin
Ответ Mistic69
Все уже строится. Сам житель Твери
Ну не мешайте пожалуйста страдать и разжигать людям, которые Тверь на карте будут минут 15 искать. Им же виднее что все плохо.
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Pol Belov
все как всегда... чинуши это смысл и надежда нашей жизни... если чинуши не почешутся, то не будет ни хоккея, ни футбола, ни вообще ничего не будет... они - цари для народа... а народ еще удивляется (и очень, очень обижается), когда спрашиваешь - а почему наши олиграхи (типа Прохорова, Усманова, Абрамовича) все это время строили футбольные клубы где угодно - только не в РФ... на всю РФ за 30 лет - один Галицкий?... так почему?
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Bratsk Bruins
Видимо жрать нечего какой уж тут футбол/хоккей
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Ночной Птах
Ответ yalyon
согласен, вся область одна большая жопа. Хотя вроде находится всего в 2 часах езды от Москвы
Во-1: не одна большая жопа, а не большая, хотя и не одна
Во-2, именно 2-ух часовая близость от Москвы является одной из основных причин, почему у города и области недостаточно ресурсов для развития.
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