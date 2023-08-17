Ковальчук о хоккее в Твери: «Сложно понять, что происходит – вопрос к руководству региона. Там сейчас и с хоккеем, и с футболом какое-то недопонимание»
Илья Ковальчук рассказал о ситуации с хоккем в Твери.
– Не пора ли запустить «Кови CUP»?
– Но мы же каждый год проводим турнир в Твери. Я это просто не так сильно афиширую, но мы делаем примерно то же самое. Приезжают пацаны, которые занимаются хоккеем – уезжают довольными с подарками.
– Болит душа за тверской хоккей? Уже нет клуба ТХК, хотя школа осталась.
– Конечно. Сложно понять, что происходит. Но это больше вопрос к руководству региона.
Там сейчас и с хоккеем, и с футболом возникает какое-то недопонимание. Будем верить, что все наладится, – сказал олимпийский чемпион.
Не только в Твери, и не только с футболом и хоккеем в стране какое-то недопонимание происходит
Во-2, именно 2-ух часовая близость от Москвы является одной из основных причин, почему у города и области недостаточно ресурсов для развития.