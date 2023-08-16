Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто» Боб Баун

Теги происшествия Торонто Кубок Стэнли Детройт НХЛ Хоккей

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто» Боб Баун.

Об этом стало известно 15 августа. Бауну было 86 лет.

Защитник провел 964 матча в регулярных чемпионатах НХЛ в составе «Торонто», «Окленд Силс» и «Детройта», набрав 224 (37+187) балла.

В плей-офф он набрал 15 (3+12) очков в 96 играх.

Отмечается, что Баун наиболее известен тем, что забил гол в овертайме 6-го матча финала Кубка Стэнли-1964, играя со сломанным голеностопом. Его шайба принесла «Мэйпл Лифс» победу над «Ред Уингс» со счетом 4:3. В 7-м матче «Торонто» выиграл Кубок Стэнли.

Баун является четырехкратным обладателем трофея в составе «Лифс» (в 1962, 1963, 1964 и 1967 годах).

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3 комментария

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Аморалинни
Так и не дождался дед, что Торонто после него возьмёт еще чашку
+2
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+2
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Pink Floyd1276
А живых-то обладателей еще осталось, Торонто?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Pink Floyd1276
А живых-то обладателей еще осталось, Торонто?
Да, и не мало
0
0
0
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