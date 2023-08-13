Форвард «Витязя» Барак об алкоголе: «Если выходной после матча – можно пропустить бокальчик вина или стакан пива. Но нельзя сходить с ума»
Дерек Барак ответил на вопрос об употреблении пива хоккеистами.
– В российском хоккее дискуссионным стал вопрос о допустимости употребления пива игроками. Какой позиции на этот счет вы придерживаетесь?
– Я не думаю, что это хорошо. Вот если у тебя после матча выходной, тогда можно пропустить бокальчик вина или стакан пива за обедом.
Но ни в коем случае нельзя сходить с ума.
Я могу позволить себе пиво после игры, но через несколько часов, – сказал нападающий «Витязя» Дерек Барак.
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