Тренер России U23 о победе над «Авангардом»: «Ребята выполнили задание – не нарываться на контратаки. Ни одной контратаки не пропустили»

Главный тренер сборной России U23 прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3 Б)..

«Хороший матч, ребята выполнили задание, которое мы просили, чтобы не нарываться на контратаки, потому что соперник играет от контратак. Они сделали, как и нужно было, молодцы, мы ни одной контратаки не пропустили. И забросили уже не одну шайбу, уже хорошо.

Уже привыкаю к ребятам, они перед глазами. Видно, что они могут и что добавляют, уже меньше выпадает ребят. Сегодня никто не выпал, было приятно смотреть.

Великов? Мы просим обострять, потому что он нападающий, должен бежать и обыгрывать. Это у него есть, он этим воспользовался — и молодец, гол забил. Р

уководство ЦСКА, наверное, решит по его игре, заслуживает ли он места в составе. ЦСКА – это чемпион, но, думаю, у Макса есть все шансы попытаться закрепиться», – сказал Николай Воеводин.