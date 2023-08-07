Тренер России U23 о победе над «Авангардом»: «Ребята выполнили задание – не нарываться на контратаки. Ни одной контратаки не пропустили»

Теги Авангард Сборная России по хоккею Максим Великов Николай Воеводин Sochi Hockey Open Хоккей

Главный тренер сборной России U23 прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3 Б)..

«Хороший матч, ребята выполнили задание, которое мы просили, чтобы не нарываться на контратаки, потому что соперник играет от контратак. Они сделали, как и нужно было, молодцы, мы ни одной контратаки не пропустили. И забросили уже не одну шайбу, уже хорошо.

Уже привыкаю к ребятам, они перед глазами. Видно, что они могут и что добавляют, уже меньше выпадает ребят. Сегодня никто не выпал, было приятно смотреть.

Великов? Мы просим обострять, потому что он нападающий, должен бежать и обыгрывать. Это у него есть, он этим воспользовался — и молодец, гол забил. Р

уководство ЦСКА, наверное, решит по его игре, заслуживает ли он места в составе. ЦСКА – это чемпион, но, думаю, у Макса есть все шансы попытаться закрепиться», – сказал Николай Воеводин.

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