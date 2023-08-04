Сергей Гимаев-младший рассказал о работе Департамента КХЛ по взаимодействию с игроками.

– Можно ли назвать вашу должность скрытым профсоюзом?

– В какой-то степени - да. Я буду помогать ребятам, защищать их.

– Будете ли вы давить на лигу, чтобы по регламенту предсезонку сделали не длиннее 30 дней?

– Будем обсуждать этот момент. Ребята начнут говорить свои пожелания, а мы вместе с лигой будем все это обсуждать.

– Что будете делать с задержками по зарплате?

– Это уже к юристам. Есть дисциплинарный комитет, в который можно обратиться с этим вопросом.

– Но к вам можно обратиться по этому поводу?

– Нужно! Можно через агентов, можно и напрямую.

– Насколько вы полномочны защищать права игроков? Что вы можете сделать?

– Во-первых, мы будем обсуждать проблемы с лигой. Она, в свою очередь, свяжется с клубом. Я не только представляю игроков. В ситуации, когда игроки могут быть неправы, все равно станем решать эти ситуации с клубами, – сказал глава нового департамента лиги.