Грошев о «Тампе»: «На этой неделе уже улетаю в Америку. Надо адаптироваться, решить бытовые вопросы – с банковскими картами, правами»

Новичок «Тампы» Максим Грошев вскоре улетит в Америку, где будет адаптироваться.

21-летний форвард, выступавший за СКА, подписал с «Лайтнинг» контракт новичка 1 мая.

«На этой неделе я уже улетаю в Америку с супругой – примерно за месяц до начала тренировочного лагеря.

Он начнется в начале сентября, и я хочу пораньше прилететь, чтобы поработать с тренерами, адаптироваться, решить бытовые вопросы, грубо говоря, с теми же банковскими картами, правами. Это тоже очень важно.

Английский язык я учу на протяжении последних трех-четырех месяцев, занимаюсь с репетитором. Сейчас приеду в Америку, там тоже продолжу, когда будет время», – сказал .