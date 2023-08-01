Грошев о «Тампе»: «На этой неделе уже улетаю в Америку. Надо адаптироваться, решить бытовые вопросы – с банковскими картами, правами»
Новичок «Тампы» Максим Грошев вскоре улетит в Америку, где будет адаптироваться.
21-летний форвард, выступавший за СКА, подписал с «Лайтнинг» контракт новичка 1 мая.
«На этой неделе я уже улетаю в Америку с супругой – примерно за месяц до начала тренировочного лагеря.
Он начнется в начале сентября, и я хочу пораньше прилететь, чтобы поработать с тренерами, адаптироваться, решить бытовые вопросы, грубо говоря, с теми же банковскими картами, правами. Это тоже очень важно.
Английский язык я учу на протяжении последних трех-четырех месяцев, занимаюсь с репетитором. Сейчас приеду в Америку, там тоже продолжу, когда будет время», – сказал Грошев.
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