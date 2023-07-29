Немет перешел в швейцарский «Берн» после выкупа контракта в «Аризоне». Он провел 504 матча в НХЛ
Патрик Немет продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.
31-летний защитник подписал контракт с «Берном».
Шведский хоккеист стал свободным агентом после того, как «Аризона» выкупила оставшийся год по контракту с зарплатой 2,5 миллиона долларов.
Патрик Немет записал на свой счет 5 (0+5) баллов при полезности «минус 7» в 75 играх чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
Всего в лиге игрок провел 504 матча и отметился 70 (10+60) баллами за результативность.
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