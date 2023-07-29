Немет перешел в швейцарский «Берн» после выкупа контракта в «Аризоне». Он провел 504 матча в НХЛ

Теги переходы Аризона НХЛ чемпионат Швейцарии Берн Патрик Немет Хоккей

Патрик Немет продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.

31-летний защитник подписал контракт с «Берном».

Шведский хоккеист стал свободным агентом после того, как «Аризона» выкупила оставшийся год по контракту с зарплатой 2,5 миллиона долларов.

Патрик Немет записал на свой счет 5 (0+5) баллов при полезности «минус 7» в 75 играх чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

Всего в лиге игрок провел 504 матча и отметился 70 (10+60) баллами за результативность.

2 комментария

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bold
Пассажир
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e1ther - e1ther
Немет,это чувак из сериала " Спартак ", живущий к югу от Рейна,предавший племя, так и здесь, предал хоккей)
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