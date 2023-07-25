Сергей Шумаков: «Хартли – фанат хоккея и профессионал. Постоянные видеоразборы угнетали, Боб всегда говорил: «Avangard school»

Сергей Шумаков назвал Боба Хартли фанатом хоккея.

– Что вам дали три года работы с ?

– Если честно, очень многое. Он фанат хоккея и профессионал своего дела.

У него очень много нюансов, на которые раньше не обращал внимания. Он все это разжевывает. Каждый день показывал видео.

Да, иногда эти постоянные видеоразборы угнетали. Но польза от них точно была.

– Сколько длился самый долгий разбор?

– Они все были долгие (смеется). Минут 40 точно, как урок в школе. Боб же всегда говорил: «Avangard school», – сказал бывший нападающий « » .