Сергей Шумаков: «Хартли – фанат хоккея и профессионал. Постоянные видеоразборы угнетали, Боб всегда говорил: «Avangard school»
Сергей Шумаков назвал Боба Хартли фанатом хоккея.
– Что вам дали три года работы с Бобом Хартли?
– Если честно, очень многое. Он фанат хоккея и профессионал своего дела.
У него очень много нюансов, на которые раньше не обращал внимания. Он все это разжевывает. Каждый день показывал видео.
Да, иногда эти постоянные видеоразборы угнетали. Но польза от них точно была.
– Сколько длился самый долгий разбор?
– Они все были долгие (смеется). Минут 40 точно, как урок в школе. Боб же всегда говорил: «Avangard school», – сказал бывший нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков.
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