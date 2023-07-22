«Металлург» может подписать форварда фарма «Рейнджерс» Фрица. У него 214 очков в 327 матчах АХЛ

Теги Металлург Мг возможные переходы Рейнджерс НХЛ АХЛ Хартфорд Вулф Пэк КХЛ Таннер Фриц Спорт-Экспресс Хоккей

Таннер Фриц может перейти в «Металлург».

31-летний канадский нападающий может подписать соглашение с уральским клубом, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Таннер Фриц выступал за «Хартфорд Вулф Пэк» – фарм-клуб «Рейнджерс».

Он занял четвертое место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 43 (10+33) очка в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

В общей сложности в лиге Фриц записал на свой счет 214 (69+145) баллов в 327 играх.

В НХЛ хоккеист провел 42 матча в составе «Айлендерс», набрав 8 (3+5) очков.

2 комментария

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chto s licom?
объявляется перепись шутников, юмористов и других стендаперов, желающих набрать плюсы
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FaithDevotion
Подумал, было, что Митча Фритца с пенсии вытащили
0
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