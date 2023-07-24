Марнер о критике: «Поклонников гораздо больше, но хейтеры громче. С этим ничего не поделаешь»

Митч Марнер высказался о критике в свой адрес.

– Ты вырос в районе Торонто, так что знаешь все, что связано с игрой в здешнем хоккейном «аквариуме». Даже после того, как ты набрал 554 очка (168 голов, 386 передач) в 507 матчах за «Мэйпл Лифс», некоторые критики все еще считают, что тебя следует обменять. Подобные вещи когда-нибудь ослабляли твой энтузиазм по поводу игры за команду из родного города?

– Я думаю, вы можете видеть волнение и то, сколько удовольствия я получаю, когда развлекаюсь на арене или просто ношу этот свитер.

Я знаю, что поклонников больше, чем хейтеров. Гораздо больше. Хейтеры просто громче.

На самом деле ты ничего не можешь с этим поделать. Есть люди, которые ведут себя с тобой как друзья, но многое говорят за спиной. Так что для меня главное – держаться подальше от всего этого.

Я знаю, что в нашей команде любят друг друга. Я знаю, что каждый парень в этой раздевалке доверяет парню рядом с ним и парню напротив.

В нашей раздевалке много радости, и это то, что заставляет двигаться вперед, – сказал форвард « » .