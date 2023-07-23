Марнер о Доми в «Торонто»: «Его манера игры должна подойти нашей системе. Мы приятно взволнованы»

Митч Марнер считает, что Макс Доми впишется в игру «Торонто».

В начале июля «Лифс» подписали форварда на год и 3 млн долларов.

«Макс – отличный игрок, но немаловажно и то, что он прекрасный человек за пределами льда. Я убедился в этом воочию, когда мы были еще юниорами ( и выступали вместе за «Лондон Найтс» в лиге Онтарио с 2013 по 2015 год – прим. Sports.ru). Здорово, что у нашей команды появился такой игрок.

Манера игры Макса должна подойти нашей системе, и мы приятно взволнованы перед тем, как увидеть его в деле», – сказал форвард « ».