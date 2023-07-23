Шарангович об игре в АХЛ: «Очень трудный период. Были мысли вернуться в КХЛ»

Теги Нью-Джерси Калгари НХЛ КХЛ Егор Шарангович Хоккей

Егор Шарангович вспомнил первые сезоны в Северной Америке.

Хоккеист выступал в АХЛ за фарм-клуб «Нью-Джерси».

«Период был очень трудным, потому что мои первые два года в Америке без знания английского, без знакомых. Русский в первый год был только Егор Яковлев. И то больше выступал за «Нью-Джерси».

Всегда понимаешь, к чему ты идешь, приходится чем-то жертвовать. Ничто тебя перед этим не остановит. Иногда даже были мысли вернуться в КХЛ. Агент говорил не думать об этом.

Что меня мотивировало? Только игра в НХЛ, потому что хочется провести карьеру на высоком уровне», – сказал Шарангович.

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