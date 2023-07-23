Елсуков о молодежи в ЦСКА: «Был очень рад, что ребят поднимают, дают шанс. Всегда хочется оказаться в первой команде»

Федор Елсуков высказался об игре молодых игроков в ЦСКА.

– В прошлом сезоне много ребят из «Красной Армии» и « » получили свои шансы в матчах за ЦСКА. Следил ли за юными одноклубниками, является ли это мотивацией и для тебя?

– Да, следил. Всей командой поддерживали и . Все вместе следили за матчем, в котором Матвей забил и наша общая беседа просто взорвалась поздравлениями.

Также я следил за матчем, в котором забросил свою первую шайбу в . Гол получился очень красивый. Самый первый его поздравил с этим событием, был очень рад, что ребят поднимают и дают им шанс.

Конечно, это является мотивацией для меня и всех ребят, которые играют в «Красной Армии». Сидишь и думаешь, только вчера эти ребята играли вместе с нами в одном звене, а сегодня их уже показывают по «Матч ТВ» (смеется). Всегда хочется оказаться в первой команде. Наши одноклубники показывают, что своим трудом можно этого добиться.

– В недавнем интервью Сергей Федоров сказал, что в следующем сезоне в ЦСКА могут быть заиграны от 6-10 молодых игроков. Что нужно сделать, чтобы в ближайшем будущем точно претендовать на такое место?

– Наш тренер Павел Анатольевич [Баулин] сказал, что если вы хотите там играть, то важны три пункта.

Первый – это работа и характер. Ты обязан выкладываться в каждом моменте, ты должен любить этот вид спорта и развиваться каждый день.

Второй пункт – это внимательно слушать установку тренера и уметь ее качественно выполнять. Ведь работа тренера заключается в развитии игроков и достижении самых высоких результатов. Поэтому без внимания в каждом упражнении и моменте ты не сможешь сосредоточиться на игре.

Третий пункт – это результат. Ты всегда должен давать результат, и этот результат должен удовлетворять тренерский штаб. Но иногда результат может очень долго не приходить, и нужно работать еще больше для его достижения. Поэтому тренер сказал, что если он видит, что ты стараешься и выполняешь тренерскую установку, но у тебя не всегда получается давать самый лучший результат – в этом нет ничего страшного. С работой он придет.

Самое главное – это работать, выкладываться в каждом упражнении, в каждом броске. Анализировать хоккей, в который сейчас играет первая команда и учиться у старших, – сказал защитник системы ЦСКА.