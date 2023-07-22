Экс-ассистент генменеджера «Ванкувера» Гир оценил зарплату Петтерссона по новому контракту в 9,5-10,25 млн долларов в год

Теги Ванкувер НХЛ Элиас Петтерссон Хоккей

Зарплата по контракту Элиаса Петтерссона может составить свыше 10 млн долларов в год.

Действующее соглашение 24-летнего шведского нападающего с зарплатой 7,35 миллиона долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

Бывший помощник генерального менеджера «Кэнакс» Крис Гир считает, что оклад хоккеиста по новому соглашению составит в диапазоне от 9,5 до 10,25 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне Элиас Петтерссон набрал 102 (39+63) очка в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Всего в лиге форвард отметился 323 (136+187) баллами в 325 играх.

1 комментарий

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Vancouver_fin
Дай бог, чтобы стороны пришли к такому соглашению, и чтобы оно было долгосрочным 🤞🤞🤞
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