Экс-ассистент генменеджера «Ванкувера» Гир оценил зарплату Петтерссона по новому контракту в 9,5-10,25 млн долларов в год

Зарплата по контракту Элиаса Петтерссона может составить свыше 10 млн долларов в год.

Действующее соглашение 24-летнего шведского нападающего с зарплатой 7,35 миллиона долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

Бывший помощник генерального менеджера «Кэнакс» Крис Гир считает, что оклад хоккеиста по новому соглашению составит в диапазоне от 9,5 до 10,25 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне набрал 102 (39+63) очка в 80 матчах регулярного чемпионата .

Всего в лиге форвард отметился 323 (136+187) баллами в 325 играх.