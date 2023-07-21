Ротенберг сообщил, что Швец-Роговой пропустит 2-й сезон подряд из-за травмы: «СКА – это семья, своих не бросаем. Продолжим выполнять все контрактные обязательства»

Теги СКА травмы КХЛ Роман Ротенберг Артем Швец-Роговой Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что Артем Швец-Роговой пропустит второй сезон подряд.

Нападающий не провел ни одного матча в Фонбет Чемпионате КХЛ-2022/23 из-за проблем со здоровьем. Срок его соглашения со СКА рассчитан до 2026 года.

«Артем Швец-Роговой пропустит весь следующий сезон из-за повреждения, он внесен в список травмированных до конца чемпионата-2023/24.

СКА – это одна большая семья, своих мы не бросаем. Продолжим выполнять все контрактные обязательства перед Артемом и будем с нетерпением ждать его восстановления и возвращения в строй в наилучшей форме.

Очень надеюсь на самый позитивный итог и что Артем все же сможет вопреки всем прогнозам выйти на лед уже в этом сезоне.

За четыре с половиной года в СКА Артем показал себя классным нападающим, настоящим профессионалом и отличным парнем. Желаю ему полностью восстановиться и как можно скорее вернуться на свой прежний уровень и даже превзойти его.

Артем, вся команда с тобой! Мы обязательно еще сыграем вместе и победим!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.

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5 комментариев

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Nikola__78
мы своих не бросаем, смешно)))
+5
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Krypton92
Где-то я слышал уже "своих не бросаем", так там печально всё
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ЭлектроВеник
сильно
+3
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DiffusedLight
Ответ Nikola__78
мы своих не бросаем, смешно)))
На месте Артёма забеспокоился бы, а то проведут сво и по его душу
+1
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Melnikov1968
Швец - Роговой это вообще не хоккеист. Пародия какая-то.
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