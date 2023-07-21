Ротенберг сообщил, что Швец-Роговой пропустит 2-й сезон подряд из-за травмы: «СКА – это семья, своих не бросаем. Продолжим выполнять все контрактные обязательства»

Роман Ротенберг сообщил, что Артем Швец-Роговой пропустит второй сезон подряд.

Нападающий не провел ни одного матча в Фонбет Чемпионате КХЛ-2022/23 из-за проблем со здоровьем. Срок его соглашения со СКА рассчитан до 2026 года.

«Артем Швец-Роговой пропустит весь следующий сезон из-за повреждения, он внесен в список травмированных до конца чемпионата-2023/24.

СКА – это одна большая семья, своих мы не бросаем. Продолжим выполнять все контрактные обязательства перед Артемом и будем с нетерпением ждать его восстановления и возвращения в строй в наилучшей форме.

Очень надеюсь на самый позитивный итог и что Артем все же сможет вопреки всем прогнозам выйти на лед уже в этом сезоне.

За четыре с половиной года в СКА Артем показал себя классным нападающим, настоящим профессионалом и отличным парнем. Желаю ему полностью восстановиться и как можно скорее вернуться на свой прежний уровень и даже превзойти его.

Артем, вся команда с тобой! Мы обязательно еще сыграем вместе и победим!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.