Пилко о том, предлагают ли Спунеру 60 млн рублей: «Даже больше. По очкам он лучший свободный агент КХЛ на сегодняшний день»
Агент Алеша Пилко высказался о будущем форварда Райана Спунера.
– На сегодняшний день по очкам Спунер – самый лучший свободный агент лиги. Гусев подписался. Есть еще Ткачев, но мне кажется, по нему история как-то более или менее определенная. Поэтому из свободных есть Спунер.
А теперь опять то, что я говорю постоянно. Сколько стоит каждый игрок? Он стоит столько, сколько за него кто-то готов платить.
– 60 млн ему дают?
– Даже больше.
– Надо подписывать тогда. Чего ждете?
– Ждем того, чтобы с выбором команды не ошиблись, чтобы у нас работа и спрос был еще через год.
Свободные места есть. Мы просто пока рассматриваем, – сказал Пилко.
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