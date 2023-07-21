Пилко о том, предлагают ли Спунеру 60 млн рублей: «Даже больше. По очкам он лучший свободный агент КХЛ на сегодняшний день»

Теги возможные переходы Динамо Минск КХЛ Райан Спунер Спорт-Экспресс деньги Алеша Пилко Хоккей

Агент Алеша Пилко высказался о будущем форварда Райана Спунера.

– На сегодняшний день по очкам Спунер – самый лучший свободный агент лиги. Гусев подписался. Есть еще Ткачев, но мне кажется, по нему история как-то более или менее определенная. Поэтому из свободных есть Спунер.

А теперь опять то, что я говорю постоянно. Сколько стоит каждый игрок? Он стоит столько, сколько за него кто-то готов платить. 

– 60 млн ему дают?

– Даже больше.

– Надо подписывать тогда. Чего ждете?

– Ждем того, чтобы с выбором команды не ошиблись, чтобы у нас работа и спрос был еще через год.

Свободные места есть. Мы просто пока рассматриваем, – сказал Пилко.

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