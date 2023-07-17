Божко о «Тракторе»: «Подписание Фукале – неоднозначное, брать второго вратаря команды АХЛ – риск. Если Волков не угадал, это может перечеркнуть остальные приобретения»

Артем Божко оценил селекцию «Трактора» и шансы команды в сезоне КХЛ.

«На мой взгляд, у « » есть подписания, которые помогут команде стать сильнее, а есть и неоднозначные, которые вызывают определенные вопросы.

К неоднозначным относится вратарь . Он не был основным голкипером фарм-клуба «Вашингтона», в плей-офф практически не играл. Поэтому брать второго номера команды АХЛ, пускай и чемпионской, большой риск.

В последние сезоны в игре «Трактора» многое зависело от голкиперов, и вратарский вопрос может стать ключевым.

Если вдруг с подписанием Фукале генменеджер клуба , взявший на себя ответственность, не угадал, то это может перечеркнуть все остальные приобретения.

Если Виталий Кравцов покажет тот хоккей, который показывал раньше под руководством , это будет однозначно усиление.

Если Семен Дер-Аргучинцев выйдет на тот уровень, который у него был в «Торпедо», это будет достойная замена Алексею Бывальцеву в первой тройке.

Также Андрей Чибисов в том сезоне, когда «Магнитка» дошла до финала, был один из лучших силовых форвардов в КХЛ. Думаю, что эти три подписания могут помочь «Трактору».

В прошлом сезоне у команды были определенные проблемы в атаке – челябинцы мало забивали и не лучшим образом играли в большинстве. Пару десятков заброшенных шайб «Трактору» и не хватило, чтобы попасть в плей-офф.

Если удастся подтянуть атаку вкупе с уверенной игрой вратаря, то «Трактор», безусловно, выступит лучше, чем в прошлом сезоне. Точный прогноз по месту давать сложно, так как игра многих команд на Востоке вызывает вопросы.

Можно только сказать, что явным фаворитом конференции является «Ак Барс». Если все сложится удачно, то «Трактор» может занять место в первой пятерке.

Также у главного тренера команды Анвара Гатиятулина должен быть хороший стимул доказать самому себе, что он сильный специалист, так как в прошлом сезоне не все получилось, несмотря на солидный бюджет и состав.

В общем, если все сложится, то «Трактор» способен пошуметь», – сказал комментатор « ».