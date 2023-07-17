Яковлев о «Тройном золотом клубе»: «Гоняешь мысли и понимаешь, что можно попасть туда при удачном раскладе»

Теги Металлург Мг Сборная России по хоккею Нью-Джерси Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Егор Яковлев Хоккей

Егор Яковлев порассуждал на тему попадания в «Тройной золотой клуб».

В «Тройной золотой клуб» попадают хоккеисты, которые выиграли Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли.

– Для того, чтобы стать членом «Тройного золотого клуба», вам осталось выиграть только Кубок Стэнли. Страница НХЛ закрыта, ведь ваш контракт с «Магниткой» действует еще два года?

– Если говорить про «Тройной золотой клуб», то, конечно, гоняешь мысли в голове и понимаешь, что при удачном раскладе можно попасть туда.

Я ничему не закрываю двери, у меня еще два года контракта с «Металлургом», а дальше будет видно. Стремлюсь и ставлю перед собой только самые высокие цели.

– «Нью-Джерси» вел вас много лет, но в момент переезда за океан были и другие предложения. Не кажется ли вам, что роковым стал тот факт, что ваш контракт был двусторонним?

– По поводу «Нью-Джерси» скажу так: если вернуться назад, я все сделал бы точно так же. Ни о чем не жалею.

Да, двусторонний контракт… Были нюансы, которые я тогда не совсем понимал. Если бы контракт был односторонний, было бы намного проще, и, думаю, я бы гораздо больше игр сыграл.

– Не было шанса подписать односторонний, например, с другой командой? И какие еще клубы делали предложения?

– Сейчас уже нет смысла говорить о других клубах. Было много переговоров после того, как я закончил там сезон.

Считаю, что провел его достаточно неплохо. «Металлург» предлагал мне хороший контракт и не мог ждать, поэтому я принял решение все-таки поехать домой и продолжить карьеру в родном клубе.

– В чем главные отличия между КХЛ и НХЛ?

– Отличий много на самом деле.

Во всем, начиная с организации. Куда ни посмотри, отличия во всем. Это относится как к самой игре, так и к управлению. На эту тему можно долго разговаривать, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.

5 комментариев

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Maxim Shumov
Да кому нужны теперь эти кубки Стэнли и золотые клубы, когда появилась возможность сыграть в суперсерии с Белорусией?
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Red.Wings
Туда никто новый не попадет из тех кто не выиграл Олимпиаду к 2014 году. Все последующие олимпиады это по уровню кубок шпенглера.
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