Яковлев о «Тройном золотом клубе»: «Гоняешь мысли и понимаешь, что можно попасть туда при удачном раскладе»

Егор Яковлев порассуждал на тему попадания в «Тройной золотой клуб».

В «Тройной золотой клуб» попадают хоккеисты, которые выиграли Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли.

– Для того, чтобы стать членом «Тройного золотого клуба», вам осталось выиграть только . Страница НХЛ закрыта, ведь ваш контракт с «Магниткой» действует еще два года?

– Если говорить про «Тройной золотой клуб», то, конечно, гоняешь мысли в голове и понимаешь, что при удачном раскладе можно попасть туда.

Я ничему не закрываю двери, у меня еще два года контракта с « », а дальше будет видно. Стремлюсь и ставлю перед собой только самые высокие цели.

– « » вел вас много лет, но в момент переезда за океан были и другие предложения. Не кажется ли вам, что роковым стал тот факт, что ваш контракт был двусторонним?

– По поводу «Нью-Джерси» скажу так: если вернуться назад, я все сделал бы точно так же. Ни о чем не жалею.

Да, двусторонний контракт… Были нюансы, которые я тогда не совсем понимал. Если бы контракт был односторонний, было бы намного проще, и, думаю, я бы гораздо больше игр сыграл.

– Не было шанса подписать односторонний, например, с другой командой? И какие еще клубы делали предложения?

– Сейчас уже нет смысла говорить о других клубах. Было много переговоров после того, как я закончил там сезон.

Считаю, что провел его достаточно неплохо. «Металлург» предлагал мне хороший контракт и не мог ждать, поэтому я принял решение все-таки поехать домой и продолжить карьеру в родном клубе.

– В чем главные отличия между и НХЛ?

– Отличий много на самом деле.

Во всем, начиная с организации. Куда ни посмотри, отличия во всем. Это относится как к самой игре, так и к управлению. На эту тему можно долго разговаривать, – сказал защитник «Металлурга» .