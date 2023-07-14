МХЛ протестирует смену ворот перед овертаймом. Идея изменения – соперники смогут ловить друг друга на ошибках при смене

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МХЛ сообщила о нововведении в правилах – смена ворот перед овертаймом.

«Тестовое правило, которое в сезоне-2023/2024 будет применяться только в Olimpbet МХЛ.

Перед овертаймом команды должны поменяться воротами. Цель – повысить результативность в дополнительное время.

Соперники смогут ловить друг друга на ошибках при смене, что должно повысить вероятность завершения игры в овертайме.

Правило направлено на повышение зрелищности и сокращение общего времени проведения матчей», – говорится в сообщении Молодежной хоккейной лиги.

Отметим, что в прошлом сезоне в матчах МХЛ действовал запрет пассивно держать шайбу в трапеции за своими воротами. С сезона-2023/2024 правило будет применяться во всех профессиональных лигах.

1 комментарий

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Разрушающий мифы
Просто уберите вратарей, и забудете о серии буллитов навсегда!!!
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