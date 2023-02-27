Тройка Найта из «Авангарда» – самая результативная в сезоне КХЛ с 42 голами. Они также обновили клубный рекорд звена Клепиш – Пестунов – Ягр
Первое звено «Авангарда» стало самой результативной тройкой в сезоне КХЛ.
Сочетание Владимира Ткачева, Корбана Найта и Рида Буше вместе забросило 42 шайбы.
Отмечается, что в этой номинации учитываются только те голы, которые забивались при одновременном нахождении на льду всех трех хоккеистов.
Одновременно Ткачев, Найт и Буше обновили и клубный рекорд, ранее принадлежавший Якубу Клепишу, Дмитрию Пестунову и Яромиру Ягру, причем та тройка свои 38 голов забила за два сезона, а не за один.
Также Ткачев – второй в команде по времени владения шайбой (94:57, больше только у Дамира Шарипзянова), первый по количеству полученных от партнеров передач (1745) и третий по количеству разданных точных передач (1573).
Кроме этого, Найт имеет лучший показатель в «Авангарде» по созданию трафика на пятаке – 121 случай.
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