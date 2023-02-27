Тройка Найта из «Авангарда» – самая результативная в сезоне КХЛ с 42 голами. Они также обновили клубный рекорд звена Клепиш – Пестунов – Ягр

Первое звено « » стало самой результативной тройкой в сезоне .

Сочетание Владимира Ткачева, и вместе забросило 42 шайбы.

Отмечается, что в этой номинации учитываются только те голы, которые забивались при одновременном нахождении на льду всех трех хоккеистов.

Одновременно Ткачев, Найт и Буше обновили и клубный рекорд, ранее принадлежавший Якубу Клепишу, Дмитрию Пестунову и , причем та тройка свои 38 голов забила за два сезона, а не за один.

Также Ткачев – второй в команде по времени владения шайбой (94:57, больше только у Дамира Шарипзянова), первый по количеству полученных от партнеров передач (1745) и третий по количеству разданных точных передач (1573).

Кроме этого, Найт имеет лучший показатель в «Авангарде» по созданию трафика на пятаке – 121 случай.