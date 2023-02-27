Тройка Найта из «Авангарда» – самая результативная в сезоне КХЛ с 42 голами. Они также обновили клубный рекорд звена Клепиш – Пестунов – Ягр

Теги Авангард Дмитрий Пестунов Яромир Ягр Якуб Клепиш КХЛ Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Рид Буше Хоккей

Первое звено «Авангарда» стало самой результативной тройкой в сезоне КХЛ.

Сочетание Владимира Ткачева, Корбана Найта и Рида Буше вместе забросило 42 шайбы.

Отмечается, что в этой номинации учитываются только те голы, которые забивались при одновременном нахождении на льду всех трех хоккеистов.

Одновременно Ткачев, Найт и Буше обновили и клубный рекорд, ранее принадлежавший Якубу Клепишу, Дмитрию Пестунову и Яромиру Ягру, причем та тройка свои 38 голов забила за два сезона, а не за один.

Также Ткачев – второй в команде по времени владения шайбой (94:57, больше только у Дамира Шарипзянова), первый по количеству полученных от партнеров передач (1745) и третий по количеству разданных точных передач (1573).

Кроме этого, Найт имеет лучший показатель в «Авангарде» по созданию трафика на пятаке – 121 случай.

4 комментария

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Ko Vi
Ответ Макс Фет
это как? если один Яшкин забросил под 40
"учитываются только те голы, которые забивались при одновременном нахождении на льду всех трех хоккеистов"
0
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Ястреб
Супер 💪
0
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0
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Ap6y3
Удивительные, конечно, партнёры по звену были у Ягра в своё время. То Пестунов, то Шишканов)
+9
0
+9
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Макс Фет
это как? если один Яшкин забросил под 40
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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