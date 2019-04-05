«Вашингтон» поместил Лайпсика на драфт отказов для расторжения контракта. Он критиковал женщин и назвал одноклубников «неудачниками»

Нападающий Брендан Лайпсик покинет «Вашингтон».

Клуб поместил канадца на драфт отказов с целью расторгнуть контракт.

В текущем сезоне НХЛ форвард провел 61 матч и набрал 11 (8+3) очков.

Он критиковал одноклубников в частном чате

Срок соглашения хоккеиста с зарплатой 700 тысяч долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее в интернет попали скриншоты переписки в частном чате, где Лайпсик критически отозвался о внешности некоторых женщин, включая жену Тэннера Пирсона, которую он назвал «толстой».

Лайпсик также назвал одноклубников Гарнета Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировал фото Джейка Виртанена с друзьями, написав: «Без сомнения, это худшая команда в мире».

НХЛ на официальном сайте осудила высказывания форварда «Вашингтона».