Хоккеист «Авангарда» Пайгин: «Не понимаю такого отношения к Омску. Город отличный. Есть все необходимое для комфортной жизни»

Теги Авангард Владимир Жарков КХЛ Зият Пайгин Роман Абросимов Хоккей

Игрок «Авангарда» Зият Пайгин назвал Омск отличным городом.

– Сейчас ваша карьера идет в общем по нарастающей. Вы в отличном возрасте и имеете большие шансы играть в первой паре защитников «Авангарда». Чувствуете, что приближаетесь к своему пику и что этот сезон может стать прорывным для вас?

– Конечно, перед каждым сезоном надеешься на большие результаты, но все зависит от многих факторов: отношения с тренером, микроклимат в команде, личная жизнь. Все это в совокупности влияет на твою игру.

– В межсезонье в «Авангард» перешел Роман Абросимов, с которым вы играли в Казани. Общались после перехода?

– Еще нет. Но Рому я, конечно же, хорошо знаю.

У него был неплохой сезон в «Витязе». Приятно играть с теми, кого уже знаешь. Рад его переходу. Думаю, он усилит нашу команду.

– С кем из «Авангарда» дружите, общаетесь больше всего?

– Естественно, со всеми стараешься поддерживать хорошие отношения в команде, но до сих пор очень много общаюсь с Владимиром Жарковым.

– При любом трансфере много разговоров про город, особенно это касается Омска. Для вас важен территориальный фактор?

– Такого вопроса даже не возникало. Семья всегда ездит со мной, поэтому с этим проблем нет.

Честно говоря, не понимаю такого отношения к Омску. Город отличный, все необходимое для комфортной жизни есть, – сказал защитник «Авангарда» Зият Пайгин.

2 комментария

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Константин Юшкевич
полностью согласен
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Picachu
Риера тоже самое говорит но мурзач из ВК показывает что это столица Писец
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