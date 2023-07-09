Вратарь Беларуси Колосов подписал 3-летний контракт новичка с «Филадельфией», кэпхит – 925 тысяч долларов

Вратарь Алексей Колосов подписал 3-летний контракт новичка с «Филадельфией».

Кэпхит 21-летнего игрока сборной Беларуси – 925 тысяч долларов, в АХЛ его зарплата составит 80 тысяч в год, сообщает CapFriendly.

был задрафтован «Флайерс» в 2021 году под 78-м общим номером.

Последние три сезона голкипер выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за минское « ». Его статистика – здесь.