Вратарь Беларуси Колосов подписал 3-летний контракт новичка с «Филадельфией», кэпхит – 925 тысяч долларов

Теги переходы Филадельфия НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Динамо Минск КХЛ Алексей Колосов деньги Хоккей

Вратарь Алексей Колосов подписал 3-летний контракт новичка с «Филадельфией».

Кэпхит 21-летнего игрока сборной Беларуси – 925 тысяч долларов, в АХЛ его зарплата составит 80 тысяч в год, сообщает CapFriendly.

Колосов был задрафтован «Флайерс» в 2021 году под 78-м общим номером.

Последние три сезона голкипер выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за минское «Динамо». Его статистика – здесь.

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1 комментарий

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norg
Недолго замену Федотову искали ))

Но вообще, отличный шанс, дерзай
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