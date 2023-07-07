Галиев о поражении финале: «У каждого игрока «Ак Барса» есть большое чувство недосказанности»
Станислав Галиев рассказал об эмоциях игроков «Ак Барса» после поражения в финале Кубка Гагарина.
«Ак Барс» уступил ЦСКА (2:3) в седьмом матче финальной серии.
– Что было в раздевалке после поражения в седьмом матче?
– Тишина была. Тишина и пустота… Работаешь весь сезон, с середины июля. Видишь, как пацаны пашут на предсезонке.
Видишь, что шли на 11 месте мимо плей-офф и тут – седьмая игра финала. И он мог быть другим. Драма такая.
– Как справиться с ней? Вот вы пришли домой после поражения. О чем подумали?
– Первая мысль – мы же могли, мы же все умеем. Тяжело было.
Осадок очень неприятный. Путь по сезону у нас был непростой, все менялось. Вышли на первое место в конференции, с 1-3 отыгрались. Эмоционально очень тяжелый сезон.
Думаю, что у каждого игрока «Ак Барса» есть большое чувство недосказанности. Мотивация огромная – и у нас, и у тренера.
– Вновь начнете поход за кубком…
– Для Казани – только кубок, приоритет номер один, – сказал нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев.
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