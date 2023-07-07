Галиев о поражении финале: «У каждого игрока «Ак Барса» есть большое чувство недосказанности»

Станислав Галиев рассказал об эмоциях игроков «Ак Барса» после поражения в финале Кубка Гагарина.

« » уступил ЦСКА (2:3) в седьмом матче финальной серии.

– Что было в раздевалке после поражения в седьмом матче?

– Тишина была. Тишина и пустота… Работаешь весь сезон, с середины июля. Видишь, как пацаны пашут на предсезонке.

Видишь, что шли на 11 месте мимо плей-офф и тут – седьмая игра финала. И он мог быть другим. Драма такая.

– Как справиться с ней? Вот вы пришли домой после поражения. О чем подумали?

– Первая мысль – мы же могли, мы же все умеем. Тяжело было.

Осадок очень неприятный. Путь по сезону у нас был непростой, все менялось. Вышли на первое место в конференции, с 1-3 отыгрались. Эмоционально очень тяжелый сезон.

Думаю, что у каждого игрока «Ак Барса» есть большое чувство недосказанности. Мотивация огромная – и у нас, и у тренера.

– Вновь начнете поход за кубком…

– Для Казани – только кубок, приоритет номер один, – сказал нападающий «Ак Барса» .