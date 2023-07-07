Абрамов о ЦСКА: «Машина бы вообще матчи не проигрывала, а мы – живой организм. С роботами нас сравнивать не надо»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Виталий Абрамов Хоккей

Виталий Абрамов не считает, что нынешний ЦСКА является машиной.

Московский клуб выиграл 2 Кубка Гагарина подряд.

– У вас два сезона в КХЛ – два Кубка Гагарина. Какие у вас эмоции после таких побед?

– Конечно, самые положительные эмоции: два сезона – два Кубка. Рад, что вернулся играть в Россию.

– Есть ощущение хоккейного марафона?

– Да, у нас было два длинных плей-офф. В этом году еще и в регулярном чемпионате игр добавили. А в плей-офф мы провели 27 из 28 возможных матчей, будто плюс сезон получился. Три седьмых игры наложили свой отпечаток: матчи были через день, а между сериями у нас почти не было времени на отдых. Была такая тяжелая рутина. Но хорошо, что все закончилось Кубком.

– Многие называют ЦСКА роботами, машиной. Как вы относитесь к таким сравнениям?

– Не нам сравнивать. Но мы все люди со своими эмоциями. Машина бы вообще матчи не проигрывала, а мы – живой организм. Не все серии складывались в нашу пользу, но мы искали путь к победе. Так что с роботами нас сравнивать не надо.

Мы просто делаем свою работу и стараемся побеждать. И два сезона у нас получается, – сказал нападающий. 

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