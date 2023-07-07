Абрамов о 4-летнем контракте с ЦСКА: «Даже не смотрел в сторону Северной Америки. Меня здесь все устраивает»

Теги ЦСКА болельщики НХЛ КХЛ Виталий Абрамов Хоккей

Виталий Абрамов высказался о подписании 4-летнего контракта с ЦСКА.

25-летний нападающий выступает за московский клуб с сезона-2021/22 – после обмена из «Трактора». Он выиграл с командой 2 Кубка Гагарина.

Сообщалось, что за 4 года действия контракта Абрамов заработает 150 миллионов рублей (37,5 млн в среднем за сезон). 

– Как велись переговоры о новом контракте с ЦСКА?

– 1 мая у меня закончился контракт, и мы начали переговоры с клубом. Пришли к такому соглашению, я очень доволен. Спасибо руководству за доверие. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы ЦСКА продолжал побеждать. Спасибо болельщикам, которые в том числе писали мне в соцсетях, их поддержка сильно чувствовалась. Я счастлив остаться в ЦСКА.

– Четыре года – это очень длинный контракт для КХЛ.

– Сейчас многие ребята начали подписывать длинные контракты, не знаю, с чем это связано. Было такое предложение от клуба, и я практически сразу согласился. Меня в ЦСКА все устраивает.

– Появлялись ли предложения из Северной Америки?

– Когда у меня закончился контракт с ЦСКА, были контакты, но до конкретного предложения так и не дошло. Я даже не смотрел в сторону Северной Америки. Посчитал, что ЦСКА – это лучший вариант для меня.

– Мечта играть в НХЛ осталась?

– Сейчас все мысли о ЦСКА. А что будет через четыре года – посмотрим, – сказал Абрамов.

Ранее игрок провел 5 матчей за «Оттаву» в НХЛ в течение 3 сезонов и забросил 1 шайбу.

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11 комментариев

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guizzy
это нормально, не все хоккеисты тянут уровень НХЛ.
+9
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mantruck
Все команды в НХЛ: "Посмотри же на нас !!!"
+5
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*MVP*
господи, кто это? кому ты там нужен?
+8
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Владимир Жамьянов
Ответ *MVP*
господи, кто это? кому ты там нужен?
В юности подавал надежды
Виталий Абрамов.
Родился 8 мая 1998 года в Челябинске.
Воспитанник «Трактора», нападающий.
На драфте-2016 был выбран «Коламбусом» под 65-м общим номером. В декабре 2016 года подписал с «Джекетс» контракт новичка. В феврале 2019 года был обменян в «Оттаву».
Лучший бомбардир и самый ценный игрок юниорской лиги Квебека (2017).
Один из самых талантливых игроков российского хоккея вернулся на родину.
+3
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Bashibuzuck
Рановато ему еще в НХЛ
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Дмитрий Дашковский
Ребята говорить о том кто ты да кому ты нужен это неправильно другой вопрос за 3 года в Оттаве 1 шайба значит НХЛ это не его поэтому всём успехов и без травм
+1
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Сергей Орлов
"Я даже не смотрел в сторону Северной Америки")
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Эдуард Элверс
А сколько ему выписали за сезон? Какой оклад? Парень конечно не супер мега талант, но адекватный. Крепкий середняк по меркам КХЛ
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sd4fmwrvz8
Достойный клуб с победами ,достойная зарплата,что еще нужно что бы встретить старость)
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*MVP*
Ответ Владимир Жамьянов
В юности подавал надежды Виталий Абрамов. Родился 8 мая 1998 года в Челябинске. Воспитанник «Трактора», нападающий. На драфте-2016 был выбран «Коламбусом» под 65-м общим номером. В декабре 2016 года подписал с «Джекетс» контракт новичка. В феврале 2019 года был обменян в «Оттаву». Лучший бомбардир и самый ценный игрок юниорской лиги Квебека (2017). Один из самых талантливых игроков российского хоккея вернулся на родину.
понял. для НХЛ это никто
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Александр Балабанов
Ответ Эдуард Элверс
А сколько ему выписали за сезон? Какой оклад? Парень конечно не супер мега талант, но адекватный. Крепкий середняк по меркам КХЛ
Писали про 37,5 за сезон в среднем. Апнул
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