Абрамов о 4-летнем контракте с ЦСКА: «Даже не смотрел в сторону Северной Америки. Меня здесь все устраивает»

Виталий Абрамов высказался о подписании 4-летнего контракта с ЦСКА.

25-летний нападающий выступает за московский клуб с сезона-2021/22 – после обмена из «Трактора». Он выиграл с командой 2 Кубка Гагарина.

Сообщалось, что за 4 года действия контракта Абрамов заработает 150 миллионов рублей (37,5 млн в среднем за сезон).

– Как велись переговоры о новом контракте с ЦСКА?

– 1 мая у меня закончился контракт, и мы начали переговоры с клубом. Пришли к такому соглашению, я очень доволен. Спасибо руководству за доверие. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы ЦСКА продолжал побеждать. Спасибо болельщикам, которые в том числе писали мне в соцсетях, их поддержка сильно чувствовалась. Я счастлив остаться в .

– Четыре года – это очень длинный контракт для .

– Сейчас многие ребята начали подписывать длинные контракты, не знаю, с чем это связано. Было такое предложение от клуба, и я практически сразу согласился. Меня в ЦСКА все устраивает.

– Появлялись ли предложения из Северной Америки?

– Когда у меня закончился контракт с ЦСКА, были контакты, но до конкретного предложения так и не дошло. Я даже не смотрел в сторону Северной Америки. Посчитал, что ЦСКА – это лучший вариант для меня.

– Мечта играть в осталась?

– Сейчас все мысли о ЦСКА. А что будет через четыре года – посмотрим, – сказал .

Ранее игрок провел 5 матчей за «Оттаву» в НХЛ в течение 3 сезонов и забросил 1 шайбу.