Абрамов о 4-летнем контракте с ЦСКА: «Даже не смотрел в сторону Северной Америки. Меня здесь все устраивает»
Виталий Абрамов высказался о подписании 4-летнего контракта с ЦСКА.
25-летний нападающий выступает за московский клуб с сезона-2021/22 – после обмена из «Трактора». Он выиграл с командой 2 Кубка Гагарина.
Сообщалось, что за 4 года действия контракта Абрамов заработает 150 миллионов рублей (37,5 млн в среднем за сезон).
– Как велись переговоры о новом контракте с ЦСКА?
– 1 мая у меня закончился контракт, и мы начали переговоры с клубом. Пришли к такому соглашению, я очень доволен. Спасибо руководству за доверие. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы ЦСКА продолжал побеждать. Спасибо болельщикам, которые в том числе писали мне в соцсетях, их поддержка сильно чувствовалась. Я счастлив остаться в ЦСКА.
– Четыре года – это очень длинный контракт для КХЛ.
– Сейчас многие ребята начали подписывать длинные контракты, не знаю, с чем это связано. Было такое предложение от клуба, и я практически сразу согласился. Меня в ЦСКА все устраивает.
– Появлялись ли предложения из Северной Америки?
– Когда у меня закончился контракт с ЦСКА, были контакты, но до конкретного предложения так и не дошло. Я даже не смотрел в сторону Северной Америки. Посчитал, что ЦСКА – это лучший вариант для меня.
– Мечта играть в НХЛ осталась?
– Сейчас все мысли о ЦСКА. А что будет через четыре года – посмотрим, – сказал Абрамов.
Ранее игрок провел 5 матчей за «Оттаву» в НХЛ в течение 3 сезонов и забросил 1 шайбу.
Виталий Абрамов.
Родился 8 мая 1998 года в Челябинске.
Воспитанник «Трактора», нападающий.
На драфте-2016 был выбран «Коламбусом» под 65-м общим номером. В декабре 2016 года подписал с «Джекетс» контракт новичка. В феврале 2019 года был обменян в «Оттаву».
Лучший бомбардир и самый ценный игрок юниорской лиги Квебека (2017).
Один из самых талантливых игроков российского хоккея вернулся на родину.