«Детройт» поместил Задину на драфт отказов для расторжения контракта, «Айлендерс» – Андреоффа

Филип Задина и Энди Андреофф уйдут из «Детройта» и «Айлендерс».

Клубы поместили хоккеистов на драфт отказов с целью расторжения контрактов.

Контракт Филипа Задины и « » с кэпхитом 1,82 миллиона долларов был рассчитан до конца сезона-2024/25.

Нападающий набрал 7 (3+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

Договор Энди Андреоффа и « » с кэпхитом 762,5 тысячи долларов был рассчитан до конца сезона-2023/24.

Форвард провел три матча в регулярном чемпионате в прошедшем сезоне. В АХЛ на его счету 65 (37+28) баллов в 69 играх.