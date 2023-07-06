«Детройт» поместил Задину на драфт отказов для расторжения контракта, «Айлендерс» – Андреоффа
Филип Задина и Энди Андреофф уйдут из «Детройта» и «Айлендерс».
Клубы поместили хоккеистов на драфт отказов с целью расторжения контрактов.
Контракт Филипа Задины и «Детройта» с кэпхитом 1,82 миллиона долларов был рассчитан до конца сезона-2024/25.
Нападающий набрал 7 (3+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
Договор Энди Андреоффа и «Айлендерс» с кэпхитом 762,5 тысячи долларов был рассчитан до конца сезона-2023/24.
Форвард провел три матча в регулярном чемпионате НХЛ в прошедшем сезоне. В АХЛ на его счету 65 (37+28) баллов в 69 играх.
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