«Флорида» подписала контракт с Локвудом. Форвард набрал 12 очков в 17 играх за фарм-клуб «Рейнджерс»

Уилл Локвуд пополнил состав «Флориды».

25-летний нападающий подписал двухлетний контракт с клубом. Договор является двусторонним.

По ходу прошлого сезона Уилл Локвуд перешел в « » из «Ванкувера», став частью обмена по переходу Виталия Кравцова в «Кэнакс».

В за «Хартфорд» – фарм-клуб нью-йоркцев – Локвуд набрал 12 (5+7) очков в 17 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – 3 (0+3) балла в 9 играх.