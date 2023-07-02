«Флорида» подписала контракт с Локвудом. Форвард набрал 12 очков в 17 играх за фарм-клуб «Рейнджерс»

Теги переходы Рейнджерс Флорида НХЛ АХЛ Уилл Локвуд Хоккей

Уилл Локвуд пополнил состав «Флориды».

25-летний нападающий подписал двухлетний контракт с клубом. Договор является двусторонним.

По ходу прошлого сезона Уилл Локвуд перешел в «Рейнджерс» из «Ванкувера», став частью обмена по переходу Виталия Кравцова в «Кэнакс».

В АХЛ за «Хартфорд» – фарм-клуб нью-йоркцев – Локвуд набрал 12 (5+7) очков в 17 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – 3 (0+3) балла в 9 играх.

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