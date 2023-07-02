Дмитрий Орлов: «Каролина» – отличная возможность хорошо играть и побеждать. У команды хороший костяк защитников»

Теги Каролина НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов высказался о составе и стиле игры «Каролины».

31-летний защитник подписал контракт с «Харрикейнс» на два года со средней зарплатой 7,75 миллиона долларов. 

«У «Каролины» хороший костяк защитников. Команда хорошо действует и в атаке, и в обороне. Я не прихожу занимать место кого-то.

Просто хочу показывать свою лучшую игру, выигрывать и попадать в плей-офф. Это здорово, когда в команде много хороших игроков. Также нужна глубина в составе, потому что иногда бывают травмы.

Думаю, что «Каролина» – это отличная возможность для того, чтобы хорошо играть и побеждать.

Я стараюсь играть на обоих частях площадки – и в обороне, и в нападении.

Знаю, что «Каролина» агрессивно играет в зоне атаки. Все пять хоккеистов активно идут в прессинг и приятно играть с шайбой в нападении», – сказал Дмитрий Орлов.

6 комментариев

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Shldnkn
А еще они положили отличный контракт
+4
0
+4
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Максим Смирнов
Ответ Костя Кот
отличные защитники, а в нападении кроме ахо и в меньшей степени свечникова кто будет забивать? кочетков? так он в очереди только третий
это если еще кочетков в основу попадать будет
+2
0
+2
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Костя Кот
отличные защитники, а в нападении кроме ахо и в меньшей степени свечникова кто будет забивать? кочетков? так он в очереди только третий
0
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Ratmir90
Рад за Диму, Каролина прям сильно любит русских игроков, интересно будет посмотреть за Орловым в Каролине, а потом еще Никишин подтянется. Сейчас наверное самый перспективный молодой русский защитник
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#nikon
А я думал, погуляет и вернётся в Вашингтон.
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Сергей Орлов
Ответ Костя Кот
отличные защитники, а в нападении кроме ахо и в меньшей степени свечникова кто будет забивать? кочетков? так он в очереди только третий
Могли бы Нюландера выменять, но поторопились с Орловым и Бантингом.
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