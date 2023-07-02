Дмитрий Орлов: «Каролина» – отличная возможность хорошо играть и побеждать. У команды хороший костяк защитников»

Дмитрий Орлов высказался о составе и стиле игры «Каролины».

31-летний защитник подписал контракт с «Харрикейнс» на два года со средней зарплатой 7,75 миллиона долларов.

«У «Каролины» хороший костяк защитников. Команда хорошо действует и в атаке, и в обороне. Я не прихожу занимать место кого-то.

Просто хочу показывать свою лучшую игру, выигрывать и попадать в плей-офф. Это здорово, когда в команде много хороших игроков. Также нужна глубина в составе, потому что иногда бывают травмы.

Думаю, что «Каролина» – это отличная возможность для того, чтобы хорошо играть и побеждать.

Я стараюсь играть на обоих частях площадки – и в обороне, и в нападении.

Знаю, что « » агрессивно играет в зоне атаки. Все пять хоккеистов активно идут в прессинг и приятно играть с шайбой в нападении», – сказал .