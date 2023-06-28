Матыцин о сотрудничестве с Монголией: «Совместно с КХЛ прорабатываем организацию выставочного матча в Улан-Баторе»

Министр спорта России рассказал о работе с КХЛ по организации матча в Монголии.

Олег Матыцин встретился с министром по олимпийскому движению, физической культуре и спорту Монголии Б. Бат-Эрдэнэ в рамках международной конференции в Баку.

«В развитии спортивной сферы есть много аспектов, представляющих взаимный интерес. Уверен, что необходимо использовать все возможности для укрепления спортивных взаимоотношений.

Монгольские спортсмены участвовали в международном турнире «Дети Азии», а российские фигуристы организовывали серию показательных выступлений для монгольских болельщиков – эти шоу вызвали значительный интерес.

Совместно с прорабатываем организацию выставочного матча в Улан-Баторе», – сказал Матыцин.