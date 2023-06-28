Матыцин о сотрудничестве с Монголией: «Совместно с КХЛ прорабатываем организацию выставочного матча в Улан-Баторе»

Теги выставочные матчи КХЛ Олег Матыцин Министерство спорта России сборная Монголии Хоккей

Министр спорта России рассказал о работе с КХЛ по организации матча в Монголии.

Олег Матыцин встретился с министром по олимпийскому движению, физической культуре и спорту Монголии Б. Бат-Эрдэнэ в рамках международной конференции в Баку.

«В развитии спортивной сферы есть много аспектов, представляющих взаимный интерес. Уверен, что необходимо использовать все возможности для укрепления спортивных взаимоотношений.

Монгольские спортсмены участвовали в международном турнире «Дети Азии», а российские фигуристы организовывали серию показательных выступлений для монгольских болельщиков – эти шоу вызвали значительный интерес.

Совместно с КХЛ прорабатываем организацию выставочного матча в Улан-Баторе», – сказал Матыцин.

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13 комментариев

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Красный чай
Пингвины в Антарктиде тоже ждут приезда кхл, потом там нужно провести
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Unnamed80
Где монголы и где хоккей. Какой нахрен взаимный интерес?
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Fullhouse
"Эволюция" КоХЛоза: от чехов и финнов до китайцев в Подмосковье и Улан-Батора☻️
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Rudenzik
Ответ Красный чай
Пингвины в Антарктиде тоже ждут приезда кхл, потом там нужно провести
В Антарктиде будет больше ажиотажа, чем в Монголии
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Амфитрион
Серия Россия-19 - Монголия из семи матчей уже запланирована? Роман готовится?
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Геннадий Тимченко
Матыцын тусил в Китае целую неделю и обещал турнир там - почему не вышло❔или просто чувак тусит по заграницам (куда ещё пускают), харчуется за госсчет и, в стиле Мюнхгаузена, обещания раздаёт ❓🧐
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Амфитрион
Ответ цэсемьэр
я думаю их и Россия U10 укатает
Вполне возможно, но детей все-таки на это дело подставлять не хочется. Как вариант, Россия 60+, но тренер строго Рома.
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Кеша
Насмешливые комментарии болельщиков становятся реальностью .
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Dolard
Жалко старик Жамбын Батмунх не дожил. Порадовался бы
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цэсемьэр
зачем?
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Melnikov1968
СССР был в хороших отношениях с Монголией, Россия тоже. Наверняка, было сотрудничество в сфере спорта. Но почему до сих пор ничего не слышно ни о монгольских хоккеистах, ни о фигуристах? Предполагаю, что им это сотрудничество совсем не нужно. Так,для галочки, чтобы не огорчать сильного соседа.
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Евгений Мешков
Пару лет назад в трех миллионом Улан-Баторе вышли два десятка "демократов" устроить митинг против какого то советского памятника... как их местные п...ли, братцы а потом еще и менты добавили.
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это я к тому, что если какого-нибудь Тимкина привезут, то монголы заценят, не вопрос. ну и еще ряд выводов общего характера тоже.. напрашивается)
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цэсемьэр
Ответ Амфитрион
Серия Россия-19 - Монголия из семи матчей уже запланирована? Роман готовится?
я думаю их и Россия U10 укатает
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