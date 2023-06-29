Минспорт Монголии направил предложение о проведении матча КХЛ в Улан-Баторе перед сезоном

Теги выставочные матчи КХЛ сборная Монголии ТАСС Хоккей

Минспорт Монголии направил письмо о проведении матча КХЛ в Улан-Баторе.

Об этом заявили в Федерации хоккея Монголии.

«Такая идея появилась после того, как в Улан-Баторе в марте проходили чемпионат Азии и Океании среди юниоров, чемпионат мира в четвертом дивизионе, а позднее и выступления российских фигуристов.

Все события проходили на арене, которая вмещает 4 тысячи человек.

Наше министерство направило письмо в Министерство спорта России с предложением провести предсезонный матч между командами КХЛ.

Может, это будет в этом году, может – в следующем. Но кажется, что сыграть перед сезоном будет оптимальным вариантом», – говорится в сообщении.

Министр спорта РФ Олег Матыцин о сотрудничестве с Монголией: «Совместно с КХЛ прорабатываем организацию выставочного матча в Улан-Баторе»

4 комментария

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Антон Круть
Кода ждать Улан-Баторскую " Золотую Орду" (Golden Horde) в КХЛ?
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Кеша
Было бы прекрасно , если бы наш талантливый тренер Роман Борисович возглавил монгольский клуб и взял КГ , а спонсором бы стало предприятие по заготовке и экспорту мяса КОО ХАТАНСУЙХ ИМПЕКС или предприятие Монголгаз.
+1
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личные рекорды это не хоккей
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или ввести новый продукт, хоккей на лошадях , очень перспективное направление
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