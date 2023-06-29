Минспорт Монголии направил предложение о проведении матча КХЛ в Улан-Баторе перед сезоном

Минспорт Монголии направил письмо о проведении матча КХЛ в Улан-Баторе.

Об этом заявили в Федерации хоккея Монголии.

«Такая идея появилась после того, как в Улан-Баторе в марте проходили чемпионат Азии и Океании среди юниоров, чемпионат мира в четвертом дивизионе, а позднее и выступления российских фигуристов.

Все события проходили на арене, которая вмещает 4 тысячи человек.

Наше министерство направило письмо в Министерство спорта России с предложением провести предсезонный матч между командами КХЛ.

Может, это будет в этом году, может – в следующем. Но кажется, что сыграть перед сезоном будет оптимальным вариантом», – говорится в сообщении.

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