«Ванкувер» сделал Кравцову квалификационное предложение, закрепив права на игрока в случае возвращения в НХЛ

Теги Трактор Ванкувер НХЛ КХЛ Виталий Кравцов Хоккей

Виталий Кравцов получил от «Ванкувера» квалификационное предложение.

Канадский клуб тем самым закрепил за собой права на российского нападающего, если он решит вернуться в НХЛ.

Напомним, что Виталий Кравцов проведет следующий сезон в КХЛ. Форвард подписал соглашение с «Трактором».

Хоккеист перешел в «Кэнакс» из «Рейнджерс» в результате обмена по ходу минувшего сезона.

За «Ванкувер» форвард сыграл 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

5 комментариев

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Dimash Balatayev
🤔
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Hitgoe Himgob
Ответ Dimash Balatayev
🤔
Ну вдруг он в Челябе как даст сейчас и надумает попробовать ещё раз. А Ванкувер тут как тут😉
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Dimash Balatayev
Ответ Hitgoe Himgob
Ну вдруг он в Челябе как даст сейчас и надумает попробовать ещё раз. А Ванкувер тут как тут😉
👍
+1
0
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Hitgoe Himgob
Ответ Dimash Balatayev
👍
Хотя если он в Челябе даст то скорее всего попадет в суперсистему с города на Неве🤗
0
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Dimash Balatayev
Ответ Hitgoe Himgob
Хотя если он в Челябе даст то скорее всего попадет в суперсистему с города на Неве🤗
😂👍
0
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