«Ванкувер» сделал Кравцову квалификационное предложение, закрепив права на игрока в случае возвращения в НХЛ
Виталий Кравцов получил от «Ванкувера» квалификационное предложение.
Канадский клуб тем самым закрепил за собой права на российского нападающего, если он решит вернуться в НХЛ.
Напомним, что Виталий Кравцов проведет следующий сезон в КХЛ. Форвард подписал соглашение с «Трактором».
Хоккеист перешел в «Кэнакс» из «Рейнджерс» в результате обмена по ходу минувшего сезона.
За «Ванкувер» форвард сыграл 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.
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