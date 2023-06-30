«Ванкувер» сделал Кравцову квалификационное предложение, закрепив права на игрока в случае возвращения в НХЛ

Виталий Кравцов получил от «Ванкувера» квалификационное предложение.

Канадский клуб тем самым закрепил за собой права на российского нападающего, если он решит вернуться в .

Напомним, что проведет следующий сезон в . Форвард подписал соглашение с « ».

Хоккеист перешел в «Кэнакс» из «Рейнджерс» в результате обмена по ходу минувшего сезона.

За « » форвард сыграл 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка.