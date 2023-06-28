Журналист из Питтсбурга поставил Макдэвида на 5-е место в голосовании на «Харт Трофи». Все остальные 195 – на 1-е
Журналист из Питтсбурга поставил Макдэвида на 5-е место в голосовании на «Харт Трофи».
Сет Рорабо оказался единственным из 196 представителей Ассоциации журналистов, не отдавшим капитану «Эдмонтона» первое место.
Каждый выборщик называл пятерку кандидатов. Баллы считались по схеме 10-7-5-3-1.
Канадец получил 195 первых мест и одно пятое (1951 балл), опередив форвардов Давида Пастрняка («Бостон», 1 первое место, 1053 балла) и Мэттью Ткачака («Флорида», 741 балл).
Рорабо, представляющий Pittsburgh Tribune Review, поставил Пастрняка на 1-е место, Джейсона Робертсона («Даллас») – на 2-е, Илью Сорокина («Айлендерс») – на 3-е, Ткачака – на 4-е, Макдэвида – на 5-е.
Макдэвид выиграл «Харт Трофи» в 3-й раз за карьеру в НХЛ. Больше лишь у Гретцки, Хоу и Шора
1) хватит ему уже Хартов выигрывать
2) Пастрняк, Робкертсон или Ткачук были более доминирующим бомбардиром в своих командах чем Макди