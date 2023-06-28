Журналист из Питтсбурга поставил Макдэвида на 5-е место в голосовании на «Харт Трофи». Все остальные 195 – на 1-е

Теги рейтинги Питтсбург Айлендерс Бостон Флорида Эдмонтон Даллас НХЛ Илья Сорокин Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Мэттью Ткачак Джейсон Робертсон Хоккей

Журналист из Питтсбурга поставил Макдэвида на 5-е место в голосовании на «Харт Трофи».

Сет Рорабо оказался единственным из 196 представителей Ассоциации журналистов, не отдавшим капитану «Эдмонтона» первое место. 

Каждый выборщик называл пятерку кандидатов. Баллы считались по схеме 10-7-5-3-1. 

Канадец получил 195 первых мест и одно пятое (1951 балл), опередив форвардов Давида ПастрнякаБостон», 1 первое место, 1053 балла) и Мэттью ТкачакаФлорида», 741 балл). 

Рорабо, представляющий Pittsburgh Tribune Review, поставил Пастрняка на 1-е место, Джейсона Робертсона («Даллас») – на 2-е, Илью Сорокина («Айлендерс») – на 3-е, Ткачака – на 4-е, Макдэвида – на 5-е. 

Макдэвид выиграл «Харт Трофи» в 3-й раз за карьеру в НХЛ. Больше лишь у Гретцки, Хоу и Шора

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9 комментариев

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Matador
хитёр. Теперь все о нем написали )
+14
0
+14
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АРХАТ
Интересно какие у него аргументы:
1) хватит ему уже Хартов выигрывать
2) Пастрняк, Робкертсон или Ткачук были более доминирующим бомбардиром в своих командах чем Макди
+6
0
+6
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Леонид Гордеев
чудак
+9
-4
+5
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Владимир Самсонов
Глеб Чернявский американская версия
+5
-2
+3
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Real_v_dushe
Выделиться решил, судть за это не нужно.
+3
-2
+1
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гилберт
Ну вот и стало известно имя(анти) героя.
+2
-1
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Latenight Radio
ловите наркомана
+3
-3
0
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VintDV
Белый пингвин:)))
0
0
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