Журналист из Питтсбурга поставил Макдэвида на 5-е место в голосовании на «Харт Трофи». Все остальные 195 – на 1-е

Журналист из Питтсбурга поставил Макдэвида на 5-е место в голосовании на «Харт Трофи».

Сет Рорабо оказался единственным из 196 представителей Ассоциации журналистов, не отдавшим капитану « » первое место.

Каждый выборщик называл пятерку кандидатов. Баллы считались по схеме 10-7-5-3-1.

Канадец получил 195 первых мест и одно пятое (1951 балл), опередив форвардов (« », 1 первое место, 1053 балла) и (« », 741 балл).

Рорабо, представляющий Pittsburgh Tribune Review, поставил Пастрняка на 1-е место, Джейсона Робертсона («Даллас») – на 2-е, Илью Сорокина («Айлендерс») – на 3-е, Ткачака – на 4-е, Макдэвида – на 5-е.

Макдэвид выиграл «Харт Трофи» в 3-й раз за карьеру в НХЛ. Больше лишь у Гретцки, Хоу и Шора